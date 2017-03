Turquie — Pays-Bas : Crise diplomatique

L'organisation de meetings pro-Erdogan en Europe a provoqué une crise diplomatique entre les Pays-Bas et la Turquie, La Haye empêchant la venue du ministre turc des Affaires étrangères et Ankara bouclant ambassade et consulat néerlandais en parlant de "nazisme".

Samedi en fin de matinée, les Pays-Bas, en pleine campagne électorale, avaient annoncé qu'ils «retiraient les droits d'atterrissage» de l'avion qui aurait dû conduire Mevlut Cavusoglu sur leur sol.

Ce dernier devait assister à un meeting organisé pour la communauté turque à Rotterdam dans le cadre de la campagne du référendum prévu en Turquie le 16 avril sur le renforcement des pouvoirs présidentiels. M. Cavusoglu a en revanche pu atterrir samedi soir dans l'est de la France, à Metz, où il devait participer hier à un meeting à l'invitation de la branche lorraine de l'Union des démocrates turcs européens (UETD), qui organise des meetings électoraux pour l'AKP du président Recep Tayyip Erdogan. Une source diplomatique française a confirmé que «le ministère des Affaires étrangères a été informé de la venue du ministre» turc, soulignant «le fait que le ministre turc puisse tenir son meeting tient (...) de la liberté de réunion».

A Rotterdam, la ministre turque de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, arrivée par la route depuis Düsseldorf (Allemagne) samedi soir, n'a pas pu entrer dans le consulat et a été reconduite à la frontière par la police dans la nuit. «Elle a été expulsée vers le pays d'où elle était venue», a déclaré à la presse le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, affirmant qu'après plusieurs heures de négociations, il s'était révélé «impossible de trouver une solution». Onde de choc de cette crispation, près d'un millier de manifestants munis de drapeaux turcs s'étaient rassemblés dans la soirée près du consulat de Turquie à Rotterdam, avant d'être dispersés par les policiers à l'aide de canons à eau. A Istanbul, des manifestants ont arraché hier le drapeau néerlandais au consulat des Pays-Bas. Les manifestants ont remplacé le drapeau néerlandais par le drapeau turc. Dans l'après-midi, le président Erdogan a réagi en dénonçant des «vestiges du nazisme». Des propos qualifiés de «fous» et «déplacés» par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et dénoncés par le maire de Rotterdam. Quelques heures après le refus de La Haye d'accueillir M. Cavusoglu, Ankara a annoncé avoir bloqué les accès à l'ambassade des Pays-Bas à Ankara et au consulat du royaume à Istanbul pour «raisons de sécurité». «Les résidences du chargé d'affaires de l'ambassade et du consul sont soumises au même traitement», ont précisé des responsables du ministère turc des Affaires étrangères s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires néerlandais à Ankara, et lui a signifié que la Turquie «ne souhaite pas que l'ambassadeur néerlandais, actuellement hors du pays, revienne au travail avant quelque temps». Devant l’ampleur de cette crise, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a affiché hier sa volonté de favoriser «une désescalade», tout en défendant la décision de son gouvernement d'expulser la veille une ministre turque. «Nous ferons tout notre possible pour une désescalade de la situation», a déclaré M. Rutte à la radio- télévision publique NOS. «Nous devons être la partie raisonnable», a ajouté M. Rutte, en pleine campagne électorale avant les élections législatives prévues aux Pays-Bas mercredi. «Ce qui s'est passé hier est totalement inacceptable», a-t-il précisé. La crise intervient surtout dans un contexte politique particulier marqué par la montée d’un nationalisme populisme qui se voit déjà aux portes du pouvoir dans une Europe déjà tourmentée.

M. T.