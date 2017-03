Fédération équestre algérienne : Confiance renouvelée au président Métidji

Le président sortant M'hamed Zoubir Métidji a ét reconduit à la tête de la Fédération équestre algérienne (FEA) pour le mandat olympique 2017-2020, lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue samedi à Alger. Unique candidat dans la course à la présidence, le très jeune Métidji (36 ans) a raflé la totalité des 39 voix exprimées (l'AG compte 48 membres dont neuf étaient absents), en présence de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Lynda Mekacher. «Je suis vraiment honoré de la confiance placée en ma personne. Je m'engage à ce que mon programme ne soit pas que de simples promesses, il va plutôt s'inscrire dans la continuité de ce que nous avons fait durant le premier mandat», a déclaré le patron de la FEA à l'APS après sa victoire. Elu à la tête d'une liste qui va composer le Bureau fédéral du prochain mandat quadriennal, M'hamed Zoubir Métidji a placé en point de mire les prochains Jeux africains de la jeunesse qu'abritera l'Algérie en 2018 et, à long terme, la préparation d'une élite capable de se distinguer lors des jeux Méditerranéens-2021 à Oran. «C'est une lourde responsabilité, j'espère être à la hauteur. Nous ambitionnons moi et mon futur Bureau d'accorder beaucoup d'importance au développement de la fantasia, à dégager des terrains pour la pratique de l'équitation et à chercher d'autres moyens de financement pour ne pas rester otage des subventions de l'Etat», a-t-il énuméré. «Nous devons aussi multiplier l'organisation de salons de cheval et de compétitions internationales en Algérie pour assurer le développement des sports équestres chez nous», a encore détaillé M'hamed Zoubir Métidji. Pour ce dernier, qui s'est dit «ravi» et «honoré» de la confiance placée en lui par le MJS dont les services l'ont déclaré éligible pour la poursuite de son travail, le programme tracé devrait permettre à l'Algérie d'»être avec les leaders de l'équitation». Sa liste pour le Bureau fédéral, composée de 12 personnes, a obtenu le OK de 36 membres de l'AG contre deux bulletins nuls et une abstention. Les membres de l'AG de la FEA, réunis le 25 février dernier en session ordinaire, avaient approuvé les bilans moral et financier 2016 et du mandat olympique 2013-2016 du président M'hamed Zoubir Métidji.