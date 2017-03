Sports mécaniques : Réélection de Baloul Chihab

M. Baloul Chihab a été réélu à la tête de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) pour le mandat olympique (2017-2020), suite aux travaux de l'assemblée générale élective tenue vendredi à la maison de jeunes de Bouzaréah (Alger). Ancien président de la FASM de 2010 à 2012 (provisoire) et pendant le mandat olympique 2012-2016 et l'unique candidat de ces élections a obtenu 30 voix (oui) contre 23 voix (non) et 3 voix annulées. Le vote s'est déroulé en présence de 43 membres formant la composante de l'assemblée générale élective et le représentant du ministère de Jeunesse et des Sports. Sept membres du nouveau bureau exécutif ont été élus également, en plus de trois d'autres supplémentaires. À cette occasion, M. Baloul (46 ans) a présenté les grandes lignes permettant de "poursuivre le développement des sports mécaniques en Algérie et maintenir les acquis". Il a appelé également les sept membres élus à "assumer pleinement leurs responsabilités dans la mise en œuvre de la politique de cette instance sur le terrain, de bénéficier des avantages fournis par les Fédérations internationales de l'automobile et de motocyclisme sous forme de soutien financier pour la formation, et de défendre les intérêts de la Fédération".