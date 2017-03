Jijel : 150 participants au stage régional d’Aïkido

La salle omnisports Makhlouf-Mustapha de Jijel, abrite depuis vendredi un stage de formation régional d’aïkido, à l’initiative de la Fédération algérienne des arts martiaux. Regroupant pas moins de 150 aïkidokas, venus des wilayas de l’Est du pays mais également de la wilaya d’Alger et de Boumerdes, ce stage de deux jours, placé sous la direction de l’expert international Abdelkader Aouiz (5e dan ), s’articule autour des nouvelles techniques de cette discipline, basées sur la vitesse et le combat à mains nues, avec pour objectif d’améliorer le niveau des participants. Aouiz a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que le choix d’organiser un tel stage dans la wilaya de Jijel n’est pas fortuit, soulignant, à cet effet l’engouement suscité par la pratique de cet art martial dans la région depuis plusieurs années. De l’avis de ce maître, la pratique de cette discipline qui n’a cessé d’évoluer depuis l’indépendance, pour être aujourd’hui présente dans 38 wilayas du pays, a permis aux aïkidokas algériens d’atteindre un niveau «avancé» sur le plan continental ou bien arabe, révélant qu' une réflexion est actuellement en cours pour «l’organisation de rencontres internationales et nationales en Algérie». Selon les organisateurs, ce stage régional sera sanctionné par des diplômes honorifiques.