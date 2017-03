Coupe d’Algérie, Mahfoud Kerbadj (président de la LFP) : «La finale ne devrait pas se jouer le 1er mai»

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a écarté vendredi la programmation de la finale de la Coupe d'Algérie seniors le 1er mai prochain, comme c'était le cas lors des dernières années. «J'écarte l'idée de programmer la finale cette saison le 1er mai d'autant que trois jours plus tard, il y aura le déroulement des élections législatives. Il ne faut pas oublier également que la programmation de la finale est du ressort exclusif de la présidence de la République. Nous allons probablement proposer une autre date pour le déroulement de la finale», a indiqué à l'APS le premier responsable de la LFP.

La 53e édition de la Coupe d'Algérie est au stade des quarts de finale programmés les 31 mars et 1er avril prochains. Le tenant du trophée le MC Alger est toujours en course pour défendre son titre, où il rencontrera la JS Kabylie au prochain tour.