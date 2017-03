Boxe arabe "Kick Boxing" (Amman) : Benkhouiter Brahim (75kg) remporte le titre africain

Le boxeur algérien, Benkhouiter Brahim (75 kg), a remporté, à Amman le titre africain de la boxe arabe professionnelle (kick boxing) face à l'égyptien, Islam Mohamed. Le boxeur algérien qui a participé au 1er Championnat du monde de boxe arabe professionnelle a réussi à prendre le dessus sur son adversaire, notamment au deuxième round, ce qui a contraint l'arbitre à arrêter le combat. Dans une déclaration à l'APS, le boxeur algérien a exprimé sa joie pour cette victoire qui l'offre au peuple algérien. Le président honoraire de la Fédération algérienne de Full-Contact et Kick-boxing, Mahfoudh Louali, s'est dit satisfait de cette consécration, soulignant que l'Algérie recélait plusieurs jeunes talents dans le kick-boxing, qui ont besoin d'aide pour hisser le drapeau de l'Algérie lors des manifestations sportives internationales. Ce championnat est organisé par la Fédération internationale de la Boxe arabe en coordination avec la Fédération jordanienne de Kick-boxing sous le slogan "Non au terrorisme, non à la drogue". Plusieurs athlètes (champions) prennent part à cette compétition représentant l'Egypte, le Liban, le Yémen, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Palestine, l'Irak, la Mauritanie, la Libye et la Jordanie.