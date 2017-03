NAHD, Une seule défaite en 12 matches (Coupe/Championnat) : Ascension fulgurante du Nasria

5 au classement du championnat de la Ligue-1 Mobilis, le Nasr Hussein-Dey enchaine les résultats positifs sous la houlette de l’entraineur français Alain Michel. En effet, les camarades de Doukha n’ont goutté qu’une seule fois à la défaite lors de leurs 12 dernières sorties coupe et championnat confondus.

C’est une remarquable performance pour les Sang et Or qui tiennent à préserver le plus longtemps possible la dynamique qui les anime . Totalisant 32 points avec un match en moins (face à la JSK), ils se positionnent désormais aux portes du podium. Alain Michel a réussi à trouver la bonne formule. En technicien avisé, il a su insuffler au groupe l’esprit de solidarité et cette grinta qui permet aujourd’hui au Nasria d’aller de l’avant. Les

Husseindéens auront encore une fois une belle occasion d’asseoir les résultats probants enregistrés jusque-là, excepté la défaite concédée à domicile face à l’USMBA lors de la 18e journée. Cependant, par la suite, ils ont prouvé que cela n’était qu’un accident de parcours. Après avoir était l’hôte de

l’O Médéa le week-end dernier, avec une précieuse victoire à la clé, ils recevront encore une fois lors de la prochaine journée (23e), avec la venue du Mouloudia d’Oran. Soit une nouvelle opportunité de faire le plein devant leur public, même si la mission s’annonce difficile face à un adversaire difficile à manier. Néanmoins, ce dernier traverse une mauvaise période en ce moment, avec des résultats en dents de scie. L’entraîneur husseindéen avait clairement fait savoir à ses poulains qu’il voulait le maximum de points à domicile, notamment à la réception successive de l’OM et du MCO. Pour le premier cité, c’est chose faite. Place à présent au match face aux Hamraoua que les Sang et Or préparent en toute assiduité et dans une ambiance bon enfant. Le Nasr dispose de la 2e plus prolifique attaque du championnat, avec 26 buts marqués ex æquo avec l’USMBA, juste derrière l’ESS et l’USMA qui totalisent chacun 30 réalisations. Il possède jusque-là, la 5e défense du championnat , avec 20 buts encaissés. Le capitaine d’équipe husseindéen, Ahmed Gasmi, à inscrit à lui seul 9 des 26 buts de son équipe. Il est en compagnie de Djalit (JSS), le 2e buteur du championnat juste après Hamia (11 buts). Il constitue l'atout majeur du Nasria et sa carte gagnante. Tout cela montre que le NAHD se porte bien, d'ailleurs, il compte bien le demeurer au vu de la volonté qui anime les joueurs. Celui-ci veut se mêler à la bataille des équipes de tête pour gagner une place sur le podium et arracher une participation à une joute continentale ou arabe d'ici au baisser de rideau de l'exercice 2016-2017. En outre, afin de peaufiner la préparation du match de samedi contre le MCO, au stade

20-Août 1955 (16h), le Nasria a donné la réplique mardi après midi, au CTN de Sidi Moussa à l’EN A’. La partie s’est soldée sur un score vierge (0-0). Elle a permis au staff technique de mettre en place son plan de jeu en prévision de la rencontre de championnat, mais aussi de donner du temps de jeu aux joueurs remplaçants, pour jauger de leur forme actuelle.

Face au MCO, le NAHD a enchaîné par un autre succès et ce malgré l’absence de Gasmi, le buteur-maison.

Mohamed-Amine Azzouz