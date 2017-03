Eclairage : Recadrage

Comme cela a été prévu, le Conseil d’association se réunira demain à Bruxelles, pour valider le document d’évaluation de l’Accord d’association Algérie-UE, qui a été finalisé par les experts et les hauts fonctionnaires. Il convient de rappeler que compte tenu du bilan plus ou moins négatif pour l’Algérie et son économie. Cet accord favorisant beaucoup plus l’UE, au plan des échanges commerciaux en évacuant presque le domaine économique qui intéresse essentiellement l’Algérie, cette évaluation était nécessaire pour voir de plus près qu’est ce qui a marché et qu’est ce qui a failli de part et d’autres en termes des retombées sur la balance commerciale, sur l’investissement, sur l’emploi, sur les entreprises, etc. Le consensus ressort donc un déséquilibre à la défaveur de l’Algérie, au plan des échanges commerciaux et des investissements directs, au moment où l’accord exclut presque le volet économique. Un constat fait tant par les experts que par les institutionnels algériens. L’enjeu réside, en fait, dans le rééquilibrage des intérêts, qui s’avèrent, en définitive, communs et complémentaires. En 2015, un Conseil des ministres avait entendu et débattu une communication sur le partenariat entre l’Algérie et l’UE, présentée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Le Conseil des ministres avait alors, considéré nécessaire de réévaluer les volets économique et commercial de l’Accord d’association avec l’UE qui n’a pas réalisé les objectifs attendus. D’autant plus que la chute des revenus extérieurs du pays, du fait de la crise du marché pétrolier, a rendu davantage nécessaire cette évaluation. Aussi, cette réunion sera présidée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra et la chef de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini. Les deux responsables vont ainsi valider ce document de référence qui comporte les grandes lignes des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’UE. L’évaluation de cet accord avait pour objectif un rééquilibrage des intérêts économiques, censé soutenir le processus de diversification de l’économie algérienne qui est un enjeu pour l’Algérie et pour les relations bilatérales, surtout que le gouvernement est «pleinement engagé», dans le cadre du nouveau modèle de croissance, à rompre avec la dépendance aux hydrocarbures. Les aspects à améliorer sont nombreux et l’appui à la diversification de l’économie algérienne constitue l’axe central avec l’accompagnement des mesures de modernisation du tissu industriel, le soutien à l’Algérie dans son processus d’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’investissement dans le secteur énergétique sont autant de dossiers sur lesquels Alger veut obtenir des avancées avec son partenaire européen. Les attentes de l’Algérie en matière d’investissements énergétiques commencent à trouver écho auprès de la partie européenne. Dans ce sens, les secteurs de la pêche, de la technologie, des ressources humaines, de l’industrie et de l’agriculture, ouvrent de nouvelles opportunités de coopération et de nouvelles pistes au partenariat économique. L’énergie occupera toujours une place de choix dans cette coopération et les deux partenaires sont appelés à diversifier l’offre énergétique avec le développement des énergies renouvelables, et ce, dans le cadre du dialogue de haut niveau instauré entre les deux parties qui s’intéressent aussi aux questions de paix et de sécurité régionales.

Farid Bouyahia