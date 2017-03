Sidi Bel-Abbès : 24 formations en lice

Sur les 46 retraits effectués depuis le début de l’opération de recueil des candidatures, 24 formations politiques ont finalement déposé leurs dossiers et apposé de fait leur intention d’arracher les huit sièges à pourvoir dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. La direction de wilaya de la réglementation a mobilisé tous les moyens pour faire face aux exigences de la tâche et se soucier du respect des formalités à accomplir. Une cellule a été créée pour le suivi des différentes étapes de cette campagne tel que spécifié par le wali dans sa directive aux membres de l’exécutif, aux chefs de daira et aux présidents d’APC. Aucune difficulté majeure n’est à signaler précise le directeur de la réglementation qui relève en outre le caractère de transparence observé jusque-là et l’esprit de collaboration avec la commission de surveillance.

Le processus électoral est bel et bien entamé pour permettre au citoyen de se tremper graduellement dans l’ambiance à travers les premiers commentaires développés sur les têtes de liste des partis en compétition.

De par leur forte implantation dans la région, le FLN, le RND et à un degré moindre le MSP ont déjà occupé le terrain et entrepris le travail de proximité et de sensibilisation en sillonnant les communes et centres ruraux. L’autre fait saillant concerne l’introduction de TAJ qui tente d’imposer une présence au moment où le RCD fait l’impasse sur cette consultation. Bref, l’heure est à l’élaboration de la stratégie à mener durant la campagne électorale. Au plan organisationnel, la révision du fichier électoral a donné lieu à une augmentation du nombre des électeurs de l’ordre de 455.918. Un chiffre encore temporaire au vu des recours formulés et en attendant leur étude.

Par ailleurs, il est à noter que le nombre des centres de vote avoisine les 180 totalisant 950 bureaux devant accueillir les électeurs. Tout un dispositif est mis en place pour accompagner ce processus et réunir les conditions de réussite de cette opération au cœur des priorités dans l’action de la wilaya…

A. Bellaha