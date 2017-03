Oran : Les têtes de listes connues

Après le dépôt final des listes auprès de l’administration compétente, les noms des candidats qui vont conduire la course des élections législatives à Oran sont désormais connus. Ainsi, Abdelkader Hadjouj conduira la liste du FLN à Oran, il postule pour un deuxième mandat successif à l’Assemblée populaire nationale. Quant au RND, c’est l’actuel ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui figure en première position de sa liste.

Pour ce qui est du PNA (parti national algérien), son président Hamidi Youcef est tête de liste. Le Parti des travailleurs a misé sur Mohamed Touhami, le même qui a conduit les candidats de son parti aux législatives de 2012. L’alliance islamique appelée « l’union de la renaissance, la justice et le développement » a classé M. Ibrahim Khoudja qui a déjà été dans le passé député sous la bannière d’un autre parti islamique en première position de sa liste. L’ex-membre de l’assemblée populaire de wilaya sous l’étiquette du RND, Ismail Bensafi, figure désormais en tête de liste de l’Alliance nationale républicaine. Le parti El Moustakbal a choisi le professeur Bouziane Attou pour conduire les candidats de sa formation et M. Abdelkrim Mechaï est, quant à lui, tête de liste du parti MSP et Rabah Lounis pour le FFS. Enfin le FNA est le seul parti à avoir désigné une femme tête de liste, en l’occurrence Hamra Faïza.

Amel Saher