Le SG dU FLN dément toute pression dans le choix des candidats : « J’assume mes responsabilités »

C’est bel et bien à un exercice de communication des plus élaborés que s’est prêté le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, lors de la rencontre des 48 têtes de liste de candidats du parti pour les législatives, tenue dans l’après-midi d’hier au centre international de presse (CIC) du Club des Pins, à Alger.

Tout dans ses propos de tribun politique, responsable d’un parti en pole position sur l’échiquier national, Ould Abbès a souligné qu’il nourrissait l’espoir de voir le FLN, sortir grand vainqueur du prochain scrutin du 4 mai. « A la majorité absolue et je le dis en toute confiance », a-t-il précisé dès l’entame de son allocution à cette rencontre. Il enchaîne en rendant hommage aux quelque 553.000 militants du parti, pour, dit-il, leur mobilisation dans le cadre de l’établissement des listes de candidatures du FLN, et dont le nombre ainsi révélé par Ould Abbès avait pour objectif d’appuyer l’idée selon laquelle le parti se caractérise aussi par la force de sa base militante qui le distingue des autres formations.

Il rappellera, à l’évidence, l’autre « privilège du FLN, à savoir que le président du parti n’est autre que le Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, dont la fidélité à son programme a été l’un des critères, indique Ould Abbès qui a pesé dans la sélection des candidats à la députation.

Ils sont au total au nombre de 6.294 candidats. Un chiffre que le SG du parti a vite qualifié de « signal fort », un de plus qui, selon ses dires, fait « la force du FLN ». « J’assume toutes mes responsabilité dans l’établissement des listes des candidats du FLN », dira encore Djamel Ould Abbès, qui nie avoir « subi une quelconque de pression dans le choix de ces derniers ». C’était sa réponse à une question de la presse au sujet d’une éventuelle implication du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dans l’établissement des listes de candidatures du partis.

« M. Sellal a pour agenda l’accomplissement de sa mission de Premier ministre que nous soutenons en tant que parti pour la mise en œuvre du programme du Président de la République. Le FLN est une formation dotée d’une direction et en tant que SG, je suis responsable du choix des candidats et, plus particulièrement les têtes de listes », a fait savoir le conférencier, balayant ainsi toute assertion tendant à faire croire de l’implication du Premier ministre dans l’opération de sélection de candidatures.



1.343 femmes candidates dans les listes du parti



Djamel Ould Abbès est d’ailleurs revenu sur les différentes étapes liées à ce processus qui s’est déroulé, dit-il, suivant « une nouvelle méthodologie axée sur une consultation élargie entre les mouhafedh du parti et ses responsables du bureau politique, et dans le sillage de laquelle toute pratique d’exclusion où de marginalisation des militants a été bannie ». Il rappellera dans cette optique que la commission nationale du parti chargée de l’examen des candidatures était composée de 26 cadres du FLN « dont 5 ministres en exercice et 4 autres ex-membre du gouvernement », a-t-il précisé. Cette commission avait accompli son travail à huis clos, soit « dans la sérénité » pour paraphraser Ould Abbès. Ses réunion se tenaient dans l’enceinte de l’hôtel Moncada de Ben Aknoun où ses membres ont eu à recevoir, au fur et à mesure, l’ensemble des mouhafedh du parti auxquels il a été demandé de choisir dans des bulletins fermés les candidats les mieux indiqués pour représenter le FLN dans leurs circonscriptions respectives, expliquera encore le SG de cette formation. « Les ministres qui ont été choisis pour conduire les listes des candidates du FLN de certaines wilayas ne sont pas des super militants. Ils ont été choisis selon les mêmes critères exigés et s’articulant en termes de fidélité au Président de la République et son programme, du niveau d’instruction, des années de militantisme au sein du parti et des différents postes politiques occupés ». Sur les 6.294 candidats du parti, l’on compte par ailleurs quelque 1.343 femmes. Une seule femme a été désignée tête liste dans le pays, en l’occurrence la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia. La ministre déléguée chargé de l’Artisanat, Mme Aïcha Tagabou, est en deuxième position sur la liste du parti à Illizi.

Lors de sa conférence de presse hier au Centre CIC, le SG du FLN a révélé que certains militants ont tenté un forcing pour figurer en bonne position sur les listes de candidatures. Leurs tentatives ont été vaines, a assuré Ould Abbès qui confirme, sur un autre volet le décès du militant du FLN survenu, hier matin à la suite d’une bagarre au niveau du siège de la mouhafadha de Tiaret.

Karim Aoudia