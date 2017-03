ANR : Choisir les meilleurs

Contrairement aux accusations émises par certaines formations politiques, l’ANR assure que l’opération de la collecte des signatures en vue de finaliser les listes des candidatures s’est déroulée dans des conditions « normales ». Mieux, son secrétaire général soutient que l’Administration a accordé des facilités à tous les partis et indiquera que ses militants n’ont pas rencontré d’écueils dans ce processus. « Que ce soit au niveau central ou local, au ministère de l’Intérieur ou celui de la Justice, tout a été parfait. A notre connaissance, cette opération a été une réussite totale », a-t-il affirmé. S’exprimant, hier, à Alger, à l’occasion d’un point de presse consacré à la présentation des premiers résultats relatifs aux listes des candidats de son parti, Belkacem Sahli se félicite en effet du climat « serein » dans lequel s’est déroulé l’opération de la collecte des signatures et critique en des propos à peine voilés l’attitude du FFS, RCD ou encore du PT, des formations qui ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « dépassements » par l’Administration et constatés lors de cette opération. Il déclare sur un autre registre que l’engouement des citoyens à cette opération de la collecte des signatures était « grand » et salue l’intérêt marqué au programme de son parti et ses candidats. « Ce constat nous pousse à aller de l’avant pour participer avec force au scrutin et croyez-moi, nous n’allons pas faire de la figuration, bien au contraire. Nous comptons réaliser de bons scores et avoir plus de députés que dans l’actuelle mandature », a-t-il affirmé en déplorant les appels de certaines voix au boycott des élections. « Heureusement que la majorité des partis va y prendre part, excepté une ou deux formations. Même si nous respectons leur position, je pense que le boycott ne va pas leur rendre service, encore moins à l’Algérie », a-t-il ajouté, non sans critiquer également ceux qui mettent en doute l’impartialité de l’Administration. Dans cette optique, Sahli a appelé les partis politiques à convaincre les citoyens de l'importance du prochain rendez-vous électoral, estimant que "semer le doute quant à son intégrité fera grimper le taux d'abstention".

Tout un chacun et, tout particulièrement, les parti politiques "se doivent de convaincre le citoyen d'exercer son droit électoral lors des prochaines élections", a-t-il estimé.

M. Sahli a relevé en outre, que le citoyen doit prendre conscience que les prochaines élections "sont frappées du sceau du changement et de la réforme et contribueront à préserver la stabilité du pays en le mettant à l'abri de toute menace externe". Il est quasiment impossible de renforcer les institutions de l'Etat en optant pour le boycott des élections" qui interviennent après le dernier amendement de la Constitution qui a apporté des acquis et mécanismes qui "confortent le contrôle de ce rendez-vous, avant et après sa tenue".

Il a ajouté enfin, que les récentes garanties et déclarations de responsables étaient des indicateurs rassurants quant à la tenue des prochaines élections. Il a salué également l'engagement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant le respect des rendez-vous constitutionnels à travers la convocation du corps électoral. Evoquant les listes des candidatures confectionnées en vue des législatives du 4 mai, le SG de l’Alliance nationale républicaine avance le chiffre de 38 listes sur 52 circonscriptions électorales, dont trois listes à l’étranger pour notre communauté émigrée et révèle la collecte de quelque 80.000 signatures au profit de ses candidats. Il précise que la moyenne d’âge des candidats s’élève à 38 ans et se félicite du fait que 85% d’entre eux sont des universitaires. Des diplômés dont beaucoup d’entre eux ont fait de la post-graduation. Quant à la présence de la femme, Belkacem Sahli note qu’elles représentent 46% des listes globales, soit beaucoup plus que les 30% exigés par la loi.

Enfin, M. Sahli a appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes et choisir les meilleurs candidats pour les représenter quelle que soit leur appartenance politique.

S. A. M.