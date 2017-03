Baccalauréat : Le ministère de l’Éducation rappelle le calendrier des examens

Les dates initiales des examens de d'année 2017 dans les trois paliers de l'enseignement primaire, moyen et secondaire sont maintenues, annonce le ministère de l'Education nationale sur son site internet. Il est précisé que l'examen de fin de cycle primaire (ex-6e) aura lieu le 28 mai 2017, celui du brevet d'enseignement moyen (BEM) du 4 au 6 juin, alors l'examen du baccalauréat est prévu du 11 au 15 juin 2017. Deux sites web ont été ouverts du 15 janvier au 15 février 2017 pour permettre aux candidats aux examens scolaires de confirmer leur inscription et de vérifier l'exactitude de leurs informations. Dans le cas d'une éventuelle erreur, les candidats ont été tenus d'adresser une lettre, via le chef de l'établissement, à l'annexe de l'ONEC à laquelle est rattachée la direction de l'éducation, expliquant la nature de l'erreur, et ce, avant le 26 février 2017. Passé ce délai, l'ONEC déclinera toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs", a insisté la même source. L’ONEC rappelle à l'adresse des candidats libres que les épreuves de l'éducation sportive et physique se dérouleront du 16 mars au 1 avril 2017. Il faut rappeler que le calendrier des épreuves de l'examen du Baccalauréat session 2017, prévoit de réduire le nombre de matières à deux par jour et de débuter les examens à 9h au lieu de 8h. Les candidats au baccalauréat peuvent consulter le calendrier définitif de l'examen du baccalauréat qui a été publié, dimanche, par la tutelle et sera distribué dans les prochaines heures aux établissements d'enseignement secondaire à travers le pays. La révision du calendrier des épreuves du baccalauréat, qui prévoit l'application de l'ancien système qui s'étalait sur cinq jours, intervient conformément à la "volonté des élèves en classes terminales" et se fera "progressivement".

Cette session du baccalauréat sera marquée par l'introduction de nouvelles mesures, notamment la réduction du nombre de matières à deux par jour au lieu de trois et l'entame des examens à 9h au lieu de 8h. Il a également été décidé de prolonger la pause entre deux examens à 1h30 au lieu de 30 mn et de réduire de 30 mn la durée de chaque examen en attendant de conformer ce dernier aux nouveaux horaires, a indiqué la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. Elle a précisé, dans ce sens, le maintien des deux sujets au choix dans chaque matière avec une demi heure pour le choix d'un sujet. Pour accompagner les élèves et leur assurer toutes les conditions de réussite, notamment ceux des classes d'examen, des adresses électroniques seront créées pour leur faciliter l'accès au site de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) qui propose des cours de soutien gratuitement.



Pas de tolérance avec les fraudeurs



Les candidats scolarisés coupables de fraude seront interdits d’examen pendant 5 ans. La sentence sera encore plus lourde pour les candidats libres qui écoperont de 10 ans d’interdiction. « Ces mesures donneront à réfléchir à tous ceux qui seraient tentés de frauder », martèle la ministre. « 1.000 postulants au baccalauréat surpris en possession de téléphone portable en classe d’examen ont été éliminés l’année dernière », a-t-elle fait savoir, appelant les parents à mettre en garde leurs enfants contre les risques découlant de la triche. Au niveau logistique, le site de l’Office national des examens et concours (Onec), où sont élaborés les épreuves, sera entouré « d’une sécurité maximale » afin d’éviter les fuites des épreuves comme cela s’est produit en 2016. Quatre fonctionnaires de cet office ont été arrêtés en juin dernier et présentés devant la justice pour fraude. Les salles d’examen continueront à être dotées d’appareils de brouillage des signaux électroniques. Pour le reste, on n’en sait pas plus. Le ministère de l’Éducation nationale dit réfléchir à « des mesures draconiennes » en concertation avec le ministère de l’Intérieur, mais sans donner plus de détails. Cela dit, il subsistera toujours « quelques aventuriers », admet la ministre. « Car la lutte contre la fraude dans ce contexte de progrès technologiques fulgurant est une bataille inégale quels que soient les moyens de dissuasion mis en place », a-t-elle déclaré à l’agence de presse. Il ya lieu de souligner que les conseillers d’orientations dans les lycées ont été instruits d’informer les lycéens en classes d'examen sur les inscriptions à l’université après l’obtention du bac et les orienter dans le choix des spécialités.

Salima Ettouahria