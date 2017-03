Bourses d’études à l’étranger : Concours national le 20 mars

« Dans le cadre du programme d’appui à la formation post-graduée, le MESRS informe les étudiants majors de promotion des établissements d’enseignement supérieur de l’organisation d’un concours national pour l’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année universitaire 2017/2018 », tels sont les grandes lignes du communiqué rendu public, récemment, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le lancement de ce concours national pour bénéficier d’une formation résidentielle à l’étranger pour les majors de promotion sera organisé le 20 mars prochain. Il est à signaler que sont retenus, pour ledit concours, les trois premiers majors de chaque spécialité

Le ministère de l’Enseignement supérieur explique dans son « instruction relative à l’organisation de ce concours » que les épreuves qui se dérouleront le 20 mars prochain, concernent tout d’abord une épreuve de la spécialité concernée ainsi que deux autres épreuves des langues étrangères, le français et l’anglais, sauf pour les étudiants des langues étrangères qui en seront dispensées. Les articles de l’instruction publiée sur le site web du ministère de l’Enseignement supérieur, expliquent les modalités et critères de sélection des candidats pour passer le concours, et précisent que les conseils scientifiques s’occupent de l’étude des dossiers des candidats au niveau de chaque établissement universitaire pour ce qui est des projets de thèses et de recherche proposés. La présentation de la candidature est conditionnée par l’obtention des meilleurs moyennes durant tout le cursus, et être classé, parmi les trois premiers major de la spécialité. Par ailleurs la limite d’âge est fixée de 23 ans pour les étudiants de licence, de 25 ans pour les étudiants de master et les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’état ou d’un diplôme d’architecte, et les docteurs en médecine dentaire et en pharmacie. Le ministère de l’enseignement supérieur a également annoncé pour les étudiants candidats, que le déroulement du concours pour la région du centre aura lieu à l’université Saad Dahleb de Blida, et à l’université Ahmed Ben Bella d’Oran pour la région de l’ouest. De même que c’est l’université de Constantine Abdelhamid Mehri -2- que les étudiants de la région Est, sont invités à passer le concours.



Un concours dans le cadre du programme algéro-français de bourses en doctorat (PROFAS B+)



Par ailleurs, un autre concours a été annoncé par le même ministère pour l’octroi de des bourses doctorales pour étudiants algériens. En effet, un appel à candidatures vient d'être lancé dans le cadre du programme Algéro-français de bourses en doctorat (PROFAS B+) au titre de l'année 2017-2018. Les bourses, dont l'appel à candidature s'étale du 6 mars au 6 avril 2017, concernent les doctorants non-salariés en co-encadrement ou en co-tutelle de thèse, a-t-on indiqué de même source. Dans le cadre d'une finalisation de thèse, le programme PROFAS B+ propose aux doctorants en co-encadrement de thèse un appui à la formation et à la recherche par l'octroi de bourses de 7 à 12 mois au titre de l'année universitaire 2017-2018, a-t-on expliqué. Pour les doctorants en co- tutelle de thèse, PROFAS B+ propose l'octroi de bourses de 7 à 18 mois répartis sur les trois années de doctorat sous forme de séjours de 7 mois minimum par année universitaire. Les candidats recevables à la suite de l'examen de conformité de leur candidature, feront l'objet d'une sélection par un jury mixte d'experts français et algériens, sous la forme d'une évaluation de leur dossier de candidature et d'une audition.

Les candidats sélectionnés se verront attribuer une bourse pour une durée déterminée par le jury et non sujette à prolongation, a-t-on relevé. Il est précisé que seules les candidatures s'inscrivant dans le cadre de collaborations scientifiques existantes de qualité entre les deux pays, pourront être présentées. Selon la même source, les candidatures qui seront privilégiées sont celles qui proposent une recherche innovante s'inscrivant dans l'une ou plusieurs thématiques comme le développement du numérique, la protection de l'environnement, le développement durable et les questions d'économie et d’emploi.

Sarah A. Benali Cherif