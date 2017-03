Elèves aux besoins spécifiques : Prise en charge multipliée par sept

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, ont présidé, hier au Lycée des mathématiques de Kouba, les travaux d’un atelier consacré à l’évaluation de la prise en charge, au sein du secteur de l’Éducation nationale, des enfants aux besoins spécifiques.

Dans une allocution présentée en cette occasion, la ministre de l’Education nationale a souligné que « durant les trois dernières années scolaires, le nombre d’élèves aux besoins spécifiques pris en charge dans des établissements scolaires a été multiplié par sept, en passant de 3.375 durant l’année scolaire 2014/2015 à 23.722 au cours de cette année». Poursuivant ses propos, Mme Nouria Benghebrit a indiqué que le nombre d’élèves atteints de trisomie 21, d’autisme et de handicap mental léger pris en charge en milieu scolaire (classes spéciales et classes ordinaires) est de 15.406 dont 13.025 sont en classes ordinaires.

Cela dit, et même si les progrès sont remarquables, des contraintes persistent, note la ministre relevant que les défis sont loin d'être seulement matériels ou d'encadrement. Il s'agit de certaines mentalités, a-t-elle déploré. Et de poursuivre : «Il est malheureux de dire, que même aujourd’hui, il existe des personnes qui considèrent davantage le handicap comme une déficience, une maladie que comme une différence. Nous pensons qu’il est grand temps d’accepter les différences comme une diversité, une richesse. Nous sommes optimistes. Oui, nous le sommes car constatons avec fierté que de plus en plus de parents d’enfants en situation d’handicap assument le fait que leur enfant soit différent et s’impliquant davantage dans leur éducation, en créant des associations ou en y adhérant ». Mme Benghebrit a dans ce cadre rendu un hommage des plus appuyés au « mouvement associatif qui est très dynamique et consent des efforts importants pour l’amélioration de la situation de ces enfants ».



« Le défi est de passer de l’éducation spéciale à l’éducation inclusive. »



« Dans le domaine éducatif, le défi est de passer de l’éducation spéciale à l’éducation non pas seulement intégrative mais résolument inclusive », a déclaré Mme Benghebrit avant d’annoncer que le ministère de l’Education nationale a lancé un programme de formation sur la pédagogie inclusive au profit des inspecteurs. Cette formation qui comprend trois cycles devra s’étaler de janvier à octobre 2017, a précisé la ministre. Lors de cette rencontre qui intervient, faut-il le rappeler, à la veille de la célébration, mardi prochain, de la journée nationale des personnes handicapées, la ministre de l’Education nationale a réitéré l’engagement pour l’optimisation de la prise en charge des enfants handicapés qui ont les capacités de poursuivre une scolarité dans un environnement ordinaire, et ce par une synergie des efforts. «Nous voulons véritablement nous inscrire dans le cadre des ODD des Nations unies que l’Algérie s’est engagée à réaliser, et notamment le point 4.5 qui stipule que d’ici 2030, il faudrait œuvrer à …assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées », a déclaré la ministre. Remarque importante, « l'organisation de cet atelier en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, vise à faire le point de l'état de la prise en charge dans le secteur de l'éducation, des enfants aux besoins spécifiques et d'identifier de manière concrète où se situent les difficultés et blocages », comme souligné par Mme Benghebrit.



Mme Meslem : « Trouver une solution pour l’encadrement de cette catégorie d’enfants. »



S’exprimant pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a déclaré avoir fait part au Premier ministre, des problèmes rencontrés par son département dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. La raison, a-t-elle expliqué, est que plus de 30% des éducateurs et encadreurs sont des contractuels. Aussi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, soutient qu’ «il est temps de trouver une solution pour l'encadrement de cette catégorie d'enfants ». A la faveur de cette rencontre, Mme Meslem a également mis l’accent sur l’importance de « la synergie des efforts et de la mobilisation des ressources et de l’encadrement nécessaires pour venir à bout des difficultés rencontrées.

Il faut dire que dans le secteur de l’Education nationale, beaucoup de progrès ont été enregistrés en matière de prise en charge éducative des enfants à besoins spécifiques. L’on signale à cet effet, l’accès de plus en plus d’enfants à besoins spécifiques aux établissements scolaires, avec l’ambition du secteur de s’approcher davantage de l’idéal d’une école inclusive. En fait, met en relief Mme Benghebrit, « l’intérêt accordé à l’éducation des enfants à besoins spécifiques a été clairement souligné dans les dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation nationale dont l’article 14 stipule notamment que l’Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement ». A retenir, c’est depuis 1998 que le ministère de l’Education nationale accueille au sein des établissements scolaires des enfants souffrant d’handicap ; les handicapés sensoriels notamment (visuels, auditifs). Ceux atteints de déficiences mentales légères, les handicapés moteurs ainsi que les enfants de la lune sont accueillis au sein des établissements scolaires depuis 2014, a précisé Mme Benghebrit qui signale que cet accueil est, aujourd’hui rendu possible, grâce au ministère chargé de la Solidarité nationale qui en sus de ses établissements propres met à disposition du secteur, des moyens et un encadrement spécialisé.

Soraya Guemmouri