Dossier, Education Nationale : L’école de demain

La démocratisation de l’enseignement en Algérie a été une réponse à l’héritage du fléau de l’analphabétisme de l’époque coloniale, où l’on comptait, au lendemain de l’indépendance, plus de 85% d’analphabètes, alors qu’on y recensait avant la colonisation du pays un très fort taux de personnes qui savaient lire et écrire ; témoin, le nombre de médersas et d’écoles coraniques.

Ainsi, grâce aux politiques de programmes de développement mis en œuvre depuis 1962, le taux d’analphabétisme au sein de la population juvénile est ramené de 74,6% en 1966 à 20% en 2008. Pour rappel, cette stratégie de lutte contre l’analphabétisme a été mise en place pour tempérer le pourcentage de la population analphabète. En 2008, 6,2% de la population âgée de 15 à 24 ans ne savait ni lire ni écrire. En 2014, selon les estimations de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), cette proportion est ramenée à 4% représentant un effectif de 300.000 personnes. Cette population est localisée surtout en milieu rural ; on y compte 3,5% alors qu’en milieu urbain elle ne représente que 1%.

La régression de ce fléau est allée crescendo. En 2007, une enveloppe de près de 50 milliards de dinars a été allouée pour annihiler ce phénomène. Selon les statistiques de l’ONAEA, l’année 2014 a enregistré un taux d’analphabètes inférieur à 5%.

De ce fait, la politique du pays en matière d’éducation sous-tendue par des textes législatifs a fini par consolider la généralisation de l’éducation depuis le préscolaire à l’enseignement fondamental et à celui du secondaire, général et technique.



Scolarisation tous azimuts



S’agissant de l’éducation préparatoire communément appelée préscolaire, de remarquables progrès ont été enregistrés. Le taux net de scolarisation est passé d’un peu plus de 12% en 2000 à près de 70% en 2014.

Sa généralisation sera effective à l’horizon 2018. En ce qui concerne le nombre d’élèves inscrits au cycle primaire, on note à la rentrée 2015/2016 quelque 4 millions contre 5 millions durant la rentrée 1999/2000. Un tel recul s’explique à la fois par la baisse des naissances à la fin des années 90 et la suppression de la 6e année fondamentale en 2008/2009, du fait de la réforme du système scolaire où la durée du cycle primaire est ramenée de 6 ans à 5 ans.

Présentement, le taux de scolarisation dans ce cycle est de plus de 98%. L’enseignement fondamental, incluant le primaire et le moyen est un enseignement de base obligatoire pour tous les élèves depuis l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans.

Il y a lieu de noter par ailleurs qu’à l’effet de permettre à l’élève de suivre de manière plus aisée sa scolarité, des mesures sociales de soutien à la scolarisation sont mises en place. On notera une scolarité quasi gratuite du fondamental à l’université ponctuée pour les études supérieures de bourses.

La scolarisation dans notre pays est appuyée par des mesures de soutien qui s’articulent autour d’actions telles que l’allocation spéciale de scolarité à l’adresse de près de 3 millions de familles vulnérables. La prime de scolarité modulée en fonction du salaire ou du revenu des parents. En matière de distribution de manuels scolaires, 4 millions d’élèves en bénéficient gratuitement. Le nombre de cantines scolaires s’est sensiblement élargi, passant de quelques centaines de cantines scolaires en 1999 à près de 15.000 en 2014. Quant au transport scolaire, le parc de bus s’est substantiellement agrandi, passant de 1.000 en 2000 à plus de 6.800 en 2016, soit une progression de près de 500%. En matière de santé scolaire assurée par des unités de dépistage et de suivi composées d’équipes pluridisciplinaires, médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, psychologues et paramédicaux, on compte près de 5.000 personnels d’encadrement.



Baccalauréat : pour un nouveau système d’évaluation



Le taux de réussite est passé de 41% durant l’année scolaire 1999-2000 à plus de 51% durant l’année 2015-2016. Force est de constater que de tels résultats sont loin des espérances, d’où l’appel de la ministre de l’Éducation nationale pour le lancement d’une consultation nationale sur le système d’évaluation pédagogique des acquis des élèves. Autrement dit, la nécessité de revoir en profondeur l’ancienne démarche que sanctionnera un colloque national à la fin du mois d’avril de l’année en cours. Pour ce faire, un questionnaire sera distribué à travers les différents établissements scolaires à l’effet de permettre un large débat sur le sujet.

La ministre de l’Éducation nationale plaide à cet égard pour l’analyse et la recherche des raisons poussant les élèves à commettre des erreurs lors des épreuves et promet « d’envisager l’amélioration de la qualité des sujets » qui ne seront plus centrés sur la « mémorisation » mais la recherche sur la nécessité de privilégier le critère des «intelligences multiples » en matière d’élaboration de l’évaluation pédagogique.

En outre, s’agissant du recrutement des enseignants pour la prochaine rentrée scolaire, un concours sera organisé au mois de mai pour combler le déficit en encadrement. Le départ de plus de 41.000 enseignants a eu pour conséquences la surcharge des classes, notamment les classes d’examen. Certains lycées d’Alger, que nous avons visités enregistrent 49, voire 50 élèves par classe pour des élèves de terminale, ce qui est au demeurant antipédagogique. Une opération de recrutement de près de 5.000 enseignants pour le début du mois de mai 2016 serait donner un coup d’épée dans l’eau ; mais l’intention est bonne malgré tout.



Uniformiser le système d’évaluation dans le monde arabe



Lors de son intervention au 10e congrès des ministres arabes de l’Education dont le thème portait sur la promotion de l’enseignement dans le Monde arabe, la ministre a fait remarquer que les examens dans les pays arabes s’appuient beaucoup plus sur la mémoire et que « les programmes sont extrêmement lourds ». Elle soulignera à cet égard la nécessité d’opter pour des systèmes où il est fait plutôt appel à la problématique de la compétence et à la valorisation des efforts fournis par l’élève qu’il faudrait de ce fait uniformiser au sein des pays arabes.



L’éducation spécialisée au secours des handicapés



Il s’agit là d’une mesure d’intégration sociale à visée professionnelle des enfants handicapés ou exclus du système éducatif. Le nombre d’établissements a considérablement augmenté au cours de la période 1999-2016. Passant ainsi de 110 à près de 300 établissements, soit un quasi-triplement des structures d’accueil. Cette prise en charge vise à promouvoir les capacités intellectuelles, psychologiques et motrices des enfants handicapés dans le but d’améliorer leur autonomie personnelle et leur intégration sociale et professionnelle.

Ce réseau d’établissements se compose de centres psychopédagogiques et d’écoles pour handicapés auditifs et visuels.

A la rentrée scolaire 2015-2016, près de 25.000 enfants en situation de handicap sont pris en charge. Le nombre de ces structures d’accueil abritait à peine 8.000 enfants en 2000. De tels résultats s’expliquent par une mobilisation significative de ressources aussi bien financières, matérielles, organisationnelles qu’humaines.

Le professeur Abderrahmane Hadj-Salah, président de l’Académie algérienne de la langue arabe, considère, lors de son intervention à la session de l’Union des académies de la langue arabe, que celle-ci a pour but d’unifier la terminologie arabe et sa généralisation tous azimuts. Ce spécialiste algérien en linguistique soulignera par ailleurs « la nécessité d’une meilleure coordination des efforts déployés dans ce domaine par les 18 académies de la langue arabe».

Notons que ces dernières sont affiliées à la Ligue des Etats arabes (L.E.A) créée en 1971 et que préside le docteur Hassan El Chafaï. Ce dernier s’est déclaré prêt à œuvrer pour la consolidation des efforts des 18 académies en matière de méthodologie. Il ne manquera pas de saluer le projet «Dhakhira» (Butin) de la langue arabe initié par l’Algérie et dont l’objet consiste en la mise en place d’un recueil de données textuelles qui servira de référence aux travaux de recherche à l’adresse des universitaires.



Coopération algéro-britannique : un plus pour le secteur



Une session de formation inédite ayant trait au développement des compétences pédagogiques des inspecteurs, qui s’est tenue à Alger, consacre la coopération entre l’Algérie et la Grande-Bretagne dans le domaine de l’éducation.

A ce titre, la ministre de l’Education nationale mettra l’accent sur l’importance d’une telle session qui profitera au secteur au regard du niveau de compétence de l’enseignement au Royaume-Uni, comme elle appellera à l’élargissement de la coopération, témoin, la convention signée entre les deux parties pour la formation d’inspecteurs et d’autres cadres du secteur, au regard du niveau pour parvenir au développement de la langue anglaise dans notre pays. Une langue désormais considérée comme l’une, sinon la plus parlée dans le monde.

Paroles d’élèves

Haro sur les matières non « essentielles »

Des élèves d’établissements secondaires que nous avons approchés ont été unanimes pour dire que les matières qu’ils considèrent comme non essentielles leur font perdre un temps fou comme elles peuvent être la cause de leur échec au BAC. Ils s’en remettent au bon sens de Madame la Ministre que d’aucuns parmi les élèves approchés lui portent une grande estime.



Élèves de 3eas langues

Mourad -Yasmine – Sid Ali – Fouad – Nadjat – Radia élèves de 3ième A.S langues considèrent que les matières à leurs yeux « non essentielles » à savoir les mathématiques et surtout la philosophie sont deux matières qu’ils « n’arrivent pas à assimiler et qu’ils « qu’ils ne prennent même pas la peine de s’y intéresser».

Ils souhaitent qu’avoir étudié les mathématiques jusqu’en 2ième A.S leur suffit. Quant à la philosophie ils « ne voient pas le rapport » mieux ils contestent clairement cette matière.



Élèves de 3eas maths et sciences

Hassiba – Houda - Meriem – Sami - Djamel – Anis – Lena – Sirine – Lylia – Adel –Fawzi crient leur haro sur la philosophie arguant du fait qu’ « en tant que scientifique » ils n’ont que faire de cette matière source d’échec au BAC de beaucoup de leurs prédécesseurs.



Élèves de de 3eas Lettres

Un groupe d’élèves nous apprennent qu’ils ne se rendent même pas en cours de mathématiques, préférant réviser entre eux la philosophie ou apprendre l’histoire géographie.

Ce sont là quelques témoignages recueillis çà et là à travers un certain nombre de lycées oû l’on sent le stress chez les élèves qui considèrent qu’il s’agit là d’une punition, voire, « une sanction » appelant à ce que le programme soit réétudié. A. C.