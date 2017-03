Dans la lucarne : Comme si de rien n’était

Dans le football, les structures qui gèrent le football d’un pays doivent être logiques avec elle-mêmes. C'est-à-dire qu’elles doivent donner la même chance à tout le monde. De plus, on n’est pas au début du championnat national, mais le présent exercice tire presque à sa fin, puisqu’on a déjà joué la 23e journée. On est à sept journées du baisser de rideau, et on n’a pas encore réglé les problèmes des matches en retard. Il faut dire que ce n’est pas seulement deux ou trois équipes qui sont concernées, mais elles sont plus d’une dizaine, pour ne pas dire plus. C’est ce qui commence à inquiéter les équipes, aussi bien celles qui jouent pour le titre ou celles qui sont dans le giron des équipes qui n’ont pas encore assuré leur maintien. Ces équipes, si elles aspirent à se tirer d’affaire, doivent obtenir au moins 36 à 37 pts. Ce qui n’est pas les cas de la plupart d’entre elles. Pire encore, la JSK et le MOB n’ont pas encore atteint la barre des 20 pts. Ces deux équipes possèdent des matches en retard. La JSK compte quatre matchs (MCA, NAHD, CAB et USMA), alors que le MOB en compte deux (DRBT et MC Alger). Le doyen des clubs algériens aura à jouer quatre matches, avec celui de la prochaine journée contre la JS Saoura. Là, il faudra jouer aussi bien le championnat national et aussi les matches en retard. Ce qui apparaît comme faisant partie d’une mission quasi ubuesque. Ce qui n’a fait que dérouter les observateurs, c’est que ceux qui gèrent la commission des compétitions de la LFP n’ont rien fait ou presque pour assainir la situation. Au lieu d’avancer les matches comme ils avaient l’habitude de le faire par le passé, on a adopté une nouvelle politique. Ce qui ne peut éviter aux clubs, notamment ceux concernés par la compétition africaine, de ne pas être perturbés et de jouer avec une certaine sérénité. Il est évident que cette fois-ci, il leur est très difficile de penser au championnat national, à la coupe d’Algérie, mais aussi à une qualification à la phase de poules de la CAF. Il est certain, comme dirait l’adage, que celui qui veut «courir plusieurs lièvres à la fois», risque de ne rien obtenir. C’est-à-dire sortir les «mains devant, les mains derrière». Car avant de régler la question des matches en retard, on risque de «pérorer» sans suite. C’est vrai que la LFP, qui avait continué à programmer des matches de championnat, comme il est le cas avec cette 23e journée, qui s’est achevée hier, risque de compliquer sa mission. Il y eut, en effet, deux autres matches en retard (MCA-MOB et JSK-USMA). Ils sont venus s’accumuler au grand nombre déjà comptabilisé auparavant, et ce depuis la reprise de la phase retour du championnat national de Ligue 1, les 20 et 21 janvier dernier, en raison de la CAN-2017 au Gabon et de l’EN militaire, concernée par le championnat du monde. Aujourd’hui, ce problème est devenu vraiment un du fait qu’on ne sait pas comment le régler. C’est vrai que la LFP a décidé d’imposer une «mini-trêve», pour permettre de programmer quelques matches en retard. C’est ainsi que le 24 mars, il y aura quatre matches au programme (MCA-JSK, CRB-ESS, DRBT-MOB et RCR-USMA). Deux autres matches seront au programme, le 31 mars. Ils coïncideront avec les quarts de finale de la coupe d’Algérie. Il faut dire que malgré cet effort manifeste, on peut dire qu’on n’est pas encore sorti de l’auberge. De gros désagréments attendent encore la programmation au niveau de la commission qui gère notre football. Ceux, assez optimistes, qui avaient affirmé, avec une certaine assurance, que la fin du championnat pourrait «mordre» jusqu’au mois de juin, pourraient, tout simplement, revoir leur copie. Elle risque même d’aller jusqu’en juillet, surtout que l’EN A aura à effectuer son «baptême du feu» contre le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, prévue au Cameroun. Par conséquent, on a perdu trop de temps pour rien, à cause du fait qu’on ne s’est pas montré ferme comme on l’a été durant les saisons précédentes.

Hamid Gharbi