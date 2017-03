Coupe de la CAF (Match aller, 16es de finale), Étoile du Congo 0 - JSK 0 : Bonne opération pour les Canaris

Hier après-midi, la JSK a réussi à arracher un méritoire match nul (0-0) face à l’Étoile du Congo, au stade de Brazzaville, pour le compte du match aller comptant pour les 16es de finale de la Coupe de la CAF. Une rencontre que les camarades de Mebarki ont très bien négociée face à un adversaire assez coriace dans l’ensemble. Les Canaris, très mal en point en championnat, ont su se remobiliser et se sont montrés à la hauteur, en tenant tête à leur hôte du jour. Ce dernier, d’entrée de jeu, a mis la pression dans le camp kabyle, mais le bloc défensif mis en place par le duo Rahmouni-Moussouni a bien fonctionné, annihilant toutes les velléités offensives des Congolais. Ces derniers ont bénéficié d’un penalty à la 53’ de jeu. Mais il fallait compter sans le brio du portier kabyle, Malik Asselah, qui, bien concentré, a réussi à stopper le tir au but en faveur de l’Étoile du Congo. Il a ainsi contribué grandement au match nul obtenu par la JSK, pour cette manche aller des 16es de finale de la coupe de la CAF. Son arrêt a boosté davantage ses partenaires qui n’ont pas baissé la garde jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Le referee a ajouté 7’ dans le temps additionnel. Ce qui a excédé le camp kabyle. Par ailleurs, on peut dire que la JSK a manqué de peu la victoire, notamment en fin de rencontre qui a vu le staff technique incorporer, contre toute attente, Boulaouidet, qui soignait une blessure. Ce dernier avait le but au bout du pied à au moins deux reprises. Malgré cela, on peut dire que la JSK a réalisé une excellente opération et préserve ainsi intactes ses chances de qualification à la phase des poules. La qualification est désormais entre leurs mains, et au match retour, les gars au duo Rahmouni-Moussouni devront assurer la victoire pour passer l’écueil de l’Étoile du Congo.

Mohamed-Amine Azzouz