Ligue 1-Mobilis (23e journée) : L’ES Sétif solide leader le RC Relizane n’est plus relégable

L'ES Sétif a consolidé sa première place au classement général de la Ligue 1-Mobilis en gagnant (2-0) chez le CA Batna, vendredi, en ouverture des matchs de la 23e journée, au moment où dans le bas du tableau, le RC Relizane s'est provisoirement extirpé de la zone de relégation, en battant le CS Constantine (3-0). Aït Ouamar (65') et Amokrane (90'+4) ont assuré la victoire de l'Aigle noir, qui conforte du coup sa première place avec 44 points, soit avec huit longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement, l'USM Bel-Abbès, qui accueillait le CR Belouizdad hier, en clôture de cette 23e journée, au moment où le CA Batna rétrograde à une inconfortable position de premier club relégable, avec 22 unités. À contrario, le RC Relizane s'est extirpé de la zone rouge et occupe désormais la place de premier club non relégable, après sa victoire (3-0) contre le CS Constantine, qui de son côté reste scotché à la 11e place, avec 24 unités. Derrag (25’), Benayad sur penalty à la 49’ et Mekkaoui d'un superbe tir à la 90’+3 sont les artisans du précieux succès du RCR dans ce match, où les Sanafir n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. À l'instar du CA Batna, qui s'est retrouvé dans une position de premier club relégable, suite à sa défaite à domicile contre l'ES Sétif, l'Olympique de Médéa a fait une mauvaise affaire en concédant le nul à domicile (1-1) face au DRB Tadjenanet. Les choses avaient pourtant bien démarré pour les protégés du coach Sid Ahmed Slimani, ayant ouvert le score par Boukhenchouch (39'), avant de concéder l'égalisation de Meftahi à seulement deux minutes du coup de sifflet final. Un semi-échec à domicile, qui maintient l'OM à la 8e place du classement général, avec 30 points, alors qu'une victoire l'aurait directement propulsé à la 5e place, ex-aequo avec le NA Hussein-Dey (32 pts). Ce résultat arrange beaucoup plus les affaires du DRBT, qui se retrouve hors de la zone rouge, avec une longueur d'avance sur le premier club non relégable, le RC Relizane.