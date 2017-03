Coupe de la CAF, MC Alger 2 - FC Renaissance (RD Congo) 0 : Le Mouloudia en seconde période

Le MCA s'est imposé, hier au stade du 5-Juillet, par le score de 2 à 0, face à la formation du RD Congo, le FC Renaissance. Une rencontre comptant pour les 16es de finale de la coupe de la CAF.

Le moins que l'on puisse dire est que le Mouloudia d'Alger n'a pas eu l'entame qu'il fallait dans cette partie. Le public présent dans les gradins du temple du football national n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant le premier half. Face à une formation congolaise, assez bien organisée sur le terrain et pratiquant un football moderne, les camarades de Hachoud, visiblement dans un jour sans, ont trouvé énormément de difficultés à s'exprimer et à imposer leur jeu.

Il faut dire que le dispositif tactique mis en place par le technicien ivoirien François Guei a beaucoup gêné les joueurs du MCA dans leur évolution. Adoptant un schéma de prudence (4-4-2 en losange), avec un bloc médian et un pressing haut, les visiteurs ont surtout fait dans la gestion du score en opérant principalement par des contres. Ce sont d'ailleurs les premiers à s'illustrer. 22', le tir de Manga à failli surprendre Chaouchi. Le cuir est passé tout près du cadre du portier mouloudéen. Manquant visiblement de rythme et d'inspiration, les protégés du coach Mouassa n'ont pas vraiment réussi à inquiéter la défense adverse. La stratégie offensive adoptée n'était pas la bonne, face à une équipe bien groupée qui joue en bloc. À l'exception de la reprise manquée d'Aouedj, juste avant la pause, il n'y a eu aucune occasion notable pour le MCA. De retour des vestiaires, les joueurs du MCA, malgré les absences de Seguer et de Bougueche, ont montré un meilleur visage. Dès la reprise, Kacem alerte Boapli. Sa balle est passée à peine sur la transversale. 54', la tête piquée de Bedbouda sur corner a failli faire mouche. 57', Aouadj oblige le portier à se coucher pour dévier la balle en corner.

Dans la foulée, le milieu de terrain offensif du MCA ouvre la marque d'un tir croisé dans la lucarne. Le Mouloudia continue de presser et porter le danger dans la surface. 68', le tir de Derrardja effleure le poteau gauche de gardien congolais. 81', Bouhana reprend de la tête le centre de Derrardja pour le second but. Un résultat qui permet au MCA de disputer le match retour avec plus de sérénité. À noter que la seconde manche entre les deux teams aura lieu, le 18 mars à Kinshasa.

Rédha M.

--------------/////////////

Déclarations...

Kamel Mouassa, entraîneur/MC Alger : « C’est un bon résultat qui nous permet de préserver nos chances pour la qualification. Après une première période à mettre aux oubliettes, où les joueurs étaient mal concentrés sur leur sujet, nous avons eu une bonne réaction en seconde période avec deux buts inscrits. Nous avons souffert par l’absence de plusieurs joueurs. Nous devons bien géré le match retour. Cette rencontre a permis au staff technique d’avoir une idée plus claire sur l’adversaire qui va certainement jouer différemment chez lui.»



François Guei, entraîneur/FC Renaissance : «Nous avons joué contre une excellente équipe du Mouloudia que je qualifie d’une véritable machine. C’est un résultat largement en notre défaveur, mais nous allons tenter de renverser la vapeur chez nous devant notre public, même si la mission s’annonce difficile. Je pense que l’aspect expérience a prévalu, ce soir, notamment en seconde période. Ce qui m’a marqué c’est la ferveur du public algérien, il est fabuleux.»



Amir Karaoui, milieu de terrain/MC Alger : «La première chose à retenir ce soir est qu’on n’a pas encaissé de buts, c’est très important. Une victoire sur le score de 2 à 0 est bonne à prendre, nous aurions marqué plus, notamment en seconde période. Nous allons essayer de bien préparer la seconde manche qui reste décisive, pour pouvoir valider notre billet qualificatif. Nous avons eu une bonne réaction après les derniers résultats enregistrés en championnat.»



Omar Ghrib, directeur général/MC Alger : «C’est une belle victoire et une réponse pour ceux qui attendaient un faux pas de notre part. Il s’agit d’un résultat qui nous permet d’aborder la seconde manche en toute sérénité. Je suis confiant pour la qualification. Je regrette le comportement hostile du public, ce soir, que je suis dans l’impossibilité d’expliquer.»