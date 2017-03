Forum mondial de la modération : La réconciliation nationale un facteur de paix

Les membres de la délégation algérienne participant à la conférence internationale, organisée par le Forum mondial de la modération, ont affirmé, à Amman, le rôle de la politique de réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la diffusion des valeurs de tolérance, de concorde et le rejet de la fitna et de la division. L’expérience qu’a connue l’Algérie après avoir vécu les affres du terrorisme durant une décennie est devenue un modèle auquel se réfèrent les pays qui font face au terrorisme et ceux qui désirent les aider à sortir de leur crise, ont indiqué les membres de la délégation algérienne, lors de cette conférence organisée sous le slogan «Les musulmans et le monde : de l’impasse à l’issue», en présence d’un grand nombre d’intellectuels, d’uléma et de politiques représentant 20 pays arabo-musulmans. À cette occasion, le président de l’Association des ulémas musulmans, Abderrazaq Guessoum, a précisé que le thème de la conférence qui s’articule autour de la modération est un sujet qui intéresse la nation musulmane tout entière, et tout particulièrement l’Algérie qui compte parmi les membres fondateurs de ce forum et œuvre à la propagation des valeurs de l’islam, celles de la tolérance et de la modération. Il a évoqué, à ce propos, ce qu’a vécu le peuple algérien durant la décennie noire, en déclarant : «Nous avons réussi à venir à bout de la fitna et de la division, grâce à la modération, à la tolérance et à la réconciliation», soulignant que ce genre de rencontres «permettent de présenter les expériences réussies, à leur tête celle de l’Algérie, devenue désormais un modèle pour nombre de pays de par le monde».