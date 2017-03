Dans son dernier numéro, la revue ECHOURTA met en évidence : Vision prospective face aux défis

Dans son 134e numéro, daté de janvier 2017, la revue de la Direction générale de la Sûreté nationale, dont la une est intitulée «Une vision prospective face à tous les défis», on peut prendre connaissance de plusieurs articles très intéressants traitant de différentes activités accomplies par la DGSN. On note dans ce numéro, les déclarations des ministres de l’Intérieur, qui sont venus en Algérie, et qui se félicitent des efforts de notre corps de police qui n’épargne aucun effort pour être au service du citoyen, dont le ministre d’État ghanéen, ministre de la Sûreté et de la Protection civile qui a salué l’expérience de notre police, affirmant l’importance d’en tirer profit dans divers domaines liés aux questions de sécurité. De plus, on relève l’importance de procéder à des échanges d’expertise entre la police algérienne et son homologue de la Chine. Cette volonté s’est manifestée dans le cadre de la rencontre entre le générale major, M. Abdelghani Hamel, et M. LI Yuanchao, vice-ministre de la Sécurité publique. Une coopération qui intègre, bien évidemment, les dossiers relevant de la sécurité publique, de la police judiciaire, scientifique et technique, et l’échange d’expertise de police. Par ailleurs, la revue a publié un article sur la 8e réunion des présidents de bureaux centraux nationaux d’Interpol qui s’est déroulée la mi-décembre dernier à Alger. Les participants ont débattu différentes affaires concernant les crimes transversaux et les menaces criminelles, le trafic de drogue et la feuille de route d’Interpol jusqu’en 2020. Selon les participants, le programme de la rencontre autour de l’initiative interpole 2020 vise à la réforme de tout ce qui concerne la bonne gouvernance, les partenariats stratégiques et les technologies innovantes, en outre, le développement de la coopération sécuritaire internationale sous l’égide d’Interpol qui a permis de riposter aux défis criminels qui se posent actuellement dans la région MENA en particulier.



« La politique de la DGSN s’inspire du programme de développement du Président de la République. »



À l’occasion des jours médicaux-chirurgicaux de la Sûreté nationale, dans sa dixième édition, la revue a mis en lumière la déclaration de M. Abdelghani Hamel qui a réitéré que la politique de la DGSN s’inspire du programme de développement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une priorité majeure à la ressource humaine, et de la nécessité de la prendre en charge, dans les différents secteurs, pour qu’elle puisse servir la patrie et le citoyen. La revue a consacré plus de 10 pages à la dimension internationale de la police algérienne et à sa vision prospective, pour faire face aux défis, dans le cadre d’un partage d’expérience de la police algérienne dans la lutte contre les crimes et le crimes organisés transversaux, le terrorisme en particulier, et de bénéficier de l’expérience des systèmes de police dans les pays développés. Dans le même cadre, la revue a consigné divers évènements pertinents de visites, rencontres bilatérales, journées d’étude, colloques… De plus, la revue a traité aussi des réalisations et des acquis qui concernent les aspirations du citoyen en lui ancrant le message de la sécurité et de la paix.

Hamza Hichem