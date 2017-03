MDN : Quatre contrebandiers arrêtés dans l’extrême sud

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10 mars 2017 à Bordj Badji- Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), quatre contrebandiers, et saisi trois véhicules tout-terrain, un camion, quatorze tonnes de denrées alimentaires, 3.800 litres d’huile de table, deux marteaux-piqueurs, une motocyclette, un téléphone satellitaire et des produits et des outils de détonation», précise le communiqué du MDN.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, «76 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés par des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Aïn Témouchent (2e Région militaire), Biskra, Ghardaïa (4e Région militaire), Bordj Badji-Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire).

À Oran (2e Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale et des unités des Gardes-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 40 personnes, dont un mineur et une femme, à bord de deux embarcations pneumatiques, note la même source.

D’autre part, des éléments des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande d’une importante quantité de carburants s’élevant à 20.968 litres et ont saisi trois véhicules à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire)», note la même source.



Deux terroristes éliminés et 2 autres arrêtés à Bordj Bou-Arréridj



«Un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel Bordj Bou- Arréridj (5e Région militaire) a éliminé deux terroristes et arrêté deux autres éléments de soutien aux groupes terroristes, ce matin du 11 mars 2017, suite à une opération de qualité menée dans le centre ville de Bordj Bou-Arréridj», note la même source. «Il s’agit des criminels Y. Boubeker, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009, et K. Abdessalem, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010», précise le communiqué.

Cette opération de qualité a permis de récupérer deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, un pistolet automatique, trois paires de jumelles et cinq chargeurs garnis.