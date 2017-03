Tourisme, l’ affaire de tous

L’Algérie est représentée par l’Office national du tourisme à la Bourse internationale du tourisme à Berlin, du 8 au 12 mars. Cette information serait passée inaperçue, n’était le contexte dans laquelle elle est intervenue. En effet, l’envoi d’une délégation d’experts vantant les potentialités nationales dans ce domaine, qui peut valoir d’importantes satisfactions en matière d’exportations hors hydrocarbures, rappelle les possibilités qui peuvent booster l’économie nationale. Cette problématique ne doit pas être le seul apanage du gouvernement, du patronat et des syndicats. Ce sont tous les Algériens qui doivent s’intéresser à cette dernière. Une économie saine et prospère profite à tous. Autant dire que tout le monde doit participer à sa construction. Pour revenir à la participation à la Bourse de Berlin, les experts algériens ont un grand rôle à jouer pour faire entendre la voix de l’Algérie. Nos représentants ont également une autre mission non moins importante, celle d’inviter les investisseurs allemands et autres à s’installer en Algérie, pour exploiter ces ressources uniques. Les responsables du secteur qui ont changé de fusil d’épaule voudraient associer le savoir- faire étranger au développement du tourisme national. Mais il n’est pas question de rester les bras croisés en attendant cette éventualité. Les professionnels du secteur doivent se remettre en cause. Si on reconduit les mêmes équipes et procédés qui ont conduit à l’échec, on continuera d’engranger des revenus insignifiants en devises et des départs importants d’Algériens vers l’étranger. Il est important de réhabiliter le parc existant, pour accueillir les éventuels visiteurs qui seront certainement exigeants. Dans ce cadre, nous apprenons qu’une opération de rénovation et de modernisation de 70 établissements hôteliers et thermaux est en cours à l’échelle nationale. Une enveloppe de plus de 100 milliards DA a été mobilisée pour cette opération, qui s’est déjà concrétisée par l’achèvement des travaux de modernisation de 17 hôtels sur un total de 19 dans le sud du pays, ainsi que celle des hôtels El-Aurassi et El-Djazaïr. Tous ces établissements qui étaient la destination préférée des touristes étrangers dans les années 1970-80 ont subi une dégradation avancée. Mais ils ne sauraient suffire si jamais la demande se développe. Le privé national, qui a été associé à l’opération, a engagé des investissements qui peuvent être complétés par des apports internationaux permettant d’augmenter les capacités d’accueil et surtout améliorer la qualité de service. L’accueil qui va de l’aéroport à l’hôtel, en passant par le taxi et la douane doit être également revu. Chaque Algérien doit savoir qu’il participe à la défense des intérêts de son pays et à la construction de l’économie nationale, quel que soit le poste qu’il occupe. Le tourisme n’est qu’un secteur parmi d’autres.

Fouad daoud