Conjoncture : Au-delà de la volonté politique

La vingtième tripartite a abouti à cette conclusion qui consiste à œuvrer pour une économie porteuse de croissance et génératrice de valeur ajoutée. Une stratégie lourde au regard de la consistance des moyens à mobiliser et les instruments à déployer pour mettre en place les fondements indispensables à la mise en œuvre de la feuille de route tracée par les autorités du pays dans le cadre du nouveau modèle économique. Aussi, les projections ambitieuses retenues dans le sillage de cette perspective, notamment dans le secteur de l’Industrie, qui a réussi à opérer sa percée, doivent impérativement cadrer avec les engagements et l’esprit du pacte national économique et social pour la croissance dans le sens de la préservation de la cohésion sociale, et la sauvegarde des intérêts du pays. Le conclave d’Annaba qui n’est pas sorti des objectifs des précédentes tripartites en insistant sur la diversification de l’économie nationale, et la nécessité d’œuvrer pour la poursuite des efforts en matière d’équilibrage des finances publiques, aura ainsi mis l’accent sur l’impératif, pour le pays, de disposer d’une base de veille nécessaire au contrôle des effets de la crise et, en définitive à la sauvegarde de la stabilité sociale. Dans cette optique, la priorité pour le gouvernement et ses partenaires réside, en priorité, dans la consolidation de la capacité de résistance de l’économie nationale, et à atténuer son impact sur les couches défavorisées. Si les mesures initiées jusque là, au titre de la rationalisation des dépenses et de la maîtrise des importations ont permis au pays à de maintenir la barre, il n’en demeure pas moins que, construire une économie réelle passe par l’encouragement de l’investissement productif et la promotion et la protection de la production nationale. L’agriculture, la sidérurgie, la mécanique, le ciment, le textile, la chimie industrielle, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture et l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables, sont des segments qui demandent à être valorisées et exploités dans le sillage de la politique d’import-substitution et d’intégration de l’économie nationale. Toutefois, au-delà de la volonté politique qui traduit l’engagement des autorités à accompagner le processus économique, et à garantir l’environnement nécessaire à l’émergence d’activités créatrices de richesses, les impératifs de la phase actuelle exigent que les fondamentaux de la transition économique soient mis en place sans attendre.

D. Akila