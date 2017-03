Relance de l’industrie automobile : clé du nouveau modèle économique

L’industrie automobile se relance. Après Renault et Hyundai, n’ayant pas pu satisfaire une demande nationale davantage croissante, c’est autour de Volkswagen de s’implanter en Algérie.

Un foisonnement d’unités aux avantages multiples.

D’abord, il est question de réduire une importation excessivement coûteuse. Estimée à 7,6 milliards de dollars en 2012, le Gouvernement compte la réduire à un milliard de dollars en 2016, envisageant par là même ramener le nombre d’unité importées de 605.000 à 50.000. Les instructions du Premier ministre étaient fermes. A l’inauguration de la 25e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), en décembre dernier, M. Abdelmalek Sellal, a été clair en annonçant, outre cette réduction, la nécessité de «requalifier la production nationale en vue d’être compétitive sur l’échelle régionale et internationale».

Aussi, cet engouement est une aubaine pour les banques intéressées par le développement du produit crédit auto : BNA, CPA, BNP Paribas, Société Générale, El-Baraka, Salama Bank. Ce foisonnement d’unités de montage de véhicules va également permettre à l’Algérie de créer un tissu important de PME dans le domaine de la sous-traitance. Cette relance industrielle dans le domaine de l’automobile, comme l’a affirmé à maintes reprises le ministre de l’Industrie et des Mines, Bouchouareb, est une opportunité de développement de la sous-traitance pour renforcer le taux d’intégration nationale jusque-là insuffisant, et permettre aux véhicules produits en Algérie de «franchir l’étape de la concurrence». Tous les indicateurs relèvent que 2017 sera l’année de la sous-traitance en Algérie, d’autant que l’actuelle loi de Finances prévoit plusieurs avantages aux investisseurs versés dans le domaine de la sous-traitance. «Notre objectif d’ici 2019 est d’atteindre une capacité de production de 500.000 unités tous types de véhicules confondus», a souligné M. Bouchouareb.

Les opérateurs concernés sont appelés à conjuguer leurs efforts et œuvrer, en partenariat, pour un développement durable de ce marché. Dans le domaine automobile ou autre, les efforts sont orientés vers la réunion des conditions d’émergence d’une base productive et industrielle nationale moderne et compétitive, à travers l’amélioration de l’environnement de l’entreprise et la promotion de la production nationale. A propos des mesures prises pour «assainir» le secteur, la distribution de voitures neuves en Algérie est conditionnée depuis le 1er janvier 2017 à la mise en place d’un projet industriel sur le sol algérien, que ce soit la construction d’usine d’assemblage de véhicules ou de pièces de rechange. Les marques qui n’appliqueront pas ce cahier des charges seront de fait exclues de la distribution automobile. Face à la chute des prix de l’or noir, le gouvernement a opté pour des mesures alternatives inscrites au chapitre du «nouveau modèle économique».

Le gouvernement a contraint en 2014 les concessionnaires, qui importaient jusqu’alors, de se lancer dans des activités industrielles ou semi-industrielles avant 2017. En 2016, il a en outre accordé des licences d’importation de véhicules à seulement 40 concessionnaires sur 80 postulants.

Fouad Irnatene