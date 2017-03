Regard : éviter les supputations

Vacciner contre la rougeole et la rubéole ou pas ? Telle est la question qui taraude les esprits des parents, d’élèves, ces derniers temps. La dernière campagne de vaccination en milieu scolaire, lancée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a suscité moult interrogations, chez de nombreuses familles qui sont allées jusqu’à opposer, parfois, un niet catégorique, pour éviter d’éventuels risques. La peur, justifiée ou pas, accentuée souvent, par de fausses rumeurs sur des complications dont auraient fait l’objet certains enfants vaccinés a, en effet, été derrière le scepticisme, pas seulement des parents mais aussi de certains enseignants et chefs d’établissements qui favorisent le « wait and see », quand ce n’est pas carrément le rejet systématique du rappel de la vaccination en question qui se déroule selon certains professionnels de la santé, dans la précipitation, d’autant plus que la sensibilisation, meilleur garant pour la réussite d’une campagne et partant, l’adhésion des parents, a fait défaut. Traumatisés par l’affaire du Pentavalent et le spectre des nourrissons décédés, l’année passée, parents d’élèves notamment ont préféré temporisé et éviter que de tels fâcheux incidents ne se reproduisent encore une fois. Il faut dire que même les assurances de la tutelle, confortées par les aveux de la très officielle organisation mondiale de la santé, peinent à dissiper le « flou » sur l’affaire du vaccin contre la rougeole et la rubéole. Aujourd’hui, faute d’information, un rappel de vaccin simple et ordinaire, n’étant ni le premier, ni le dernier, censé de surcroît donner une meilleure protection et immunité à l’enfant contre certaines infections, transforme la vie des parents en cauchemar, suscitant une grande polémique. Un simple imprimé, mal formulé et mal interprété aussi a suffit pour dissuader les parents même remettre en cause les propriétés de ce vaccin. C’est dire l’importance de la communication pour éviter les malentendus et les supputations.

Samia D.