Tizi Ouzou : La criminalité en baisse

Une Unité de sécurité routière sera opérationnelle d’ici l’été prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé hier le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le lieutenant colonel Idir Mahmoudia, dans une conférence de presse consacrée au bilan des activités de ce corps de sécurité durant l’année 2016.

Cette unité qui sera dotée d’une centaine de motos élira domicile au niveau du siège du groupement territorial de la wilaya en attendant la réalisation d’un siège spécial à celle-ci, a-t-il indiqué en précisant que cette unité, une fois opérationnelle, réduira à coup sûr le nombre d’accident sur les routes de la wilaya. Le corps de la Gendarmerie sera aussi renforcé par l’installation au niveau des brigades opérationnelles de sections de sécurité et d’intervention spécialisées dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et l’ouverture au courant de l’année en cours de trois nouvelles brigades sur sept actuellement en cours de réalisation à travers la wilaya où le taux de couverture sécuritaire par la Gendarmerie nationale a atteint au début de cette année plus de 40%. Ce taux a été atteint grâce à la mise en service de deux nouvelles brigades à Tizi-Rached et Ifigha, a précisé le conférencier, en faisant savoir que les citoyens ne s’opposent pas au redéploiement de la gendarmerie mais bien au contraire ils demandent avec insistance la présence de ce corps pour assurer la sécurité de la population et ses biens. « La gendarmerie nationale ne lésine sur aucun effort pour assurer la sécurité de la population et lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes », a-t-il assuré, en mettant en exergue les exploits que ne cessent d’enregistrer ce corps de sécurité en matière de la lutte contre la criminalité, la prolifération des bars clandestins, lieux de débauches, le trafic de stupéfiants, et ce en dépit de l’étendue du territoire sous compétence de la gendarmerie. Selon des statistiques présentées en cette occasion, il est relevé une nette baisse dans les affaires criminelles traitées durant l’année 2016 par rapport à l’exercice d’avant. Ces affaires traitées ont enregistré une baisse de 6.98%, a souligné le lieutenant colonel. Interrogé sur l’opération de restitution des fusils de chasse confisqués durant la décennie noire du terrorisme, le conférencier a indiqué que celle-ci a atteint un taux de plus de 70%, soit quelques 4232 fusils restitués à leur propriétaires sur prés de 6000 confisqués. Pour le reste des fusils, le commandant du groupement a invité les propriétaires à se rapprocher du groupement pour finaliser la procédure de restitution.

Concernant l’affaire de la petite Nihal Si Mohand portée disparue le 21 juillet de l’année 2016 puis retrouvée mort 12 jours plus tard dans la région de Ouacif, le conférencier a indiqué que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame, tout en précisant qu’une équipe de gendarmes travaille toujours pour élucider cette affaire.

