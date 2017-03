« EVE-2017 » : Un Salon dédié à la production locale

Pas moins de 200.000 visiteurs se rendent quotidiennement à la 13e édition du Salon international de la Femme « EVE 2017 », dont les 2/3 représentent une population féminine de différentes catégories socioprofessionnelles. Ouvert mercredi dernier au palais des Expositions d'Alger Pins Maritimes, SAFEX, le salon international de la femme «EVE 2017» qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la Femme, se veut être un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité. Pas moins de 140 exposants ont pris part à cette 13e édition, organisé sous le haut patronage du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et le World Trade Center Algeria, et qui s’étalera sur six jours.

Les participants à la présente édition, proposent divers produits dont 55% sont locaux et des services variés destinés à la consommation féminine. En plus de la vente promotionnelle, d’autres exposants offrent des formations destinées aux femmes dans différents domaines.

Plusieurs conférences y sont programmées en marge de cet événement et qui portent sur des thèmes relatifs à l’univers de la femme dans l’espoir d’apporté un plus à cette treizième édition qui garde un aspect purement commercial. Lors de l’inauguration du Salon qui a eu lieu, en présence de l’Ambassadrice du royaume de la Suède en Algérie, la représentante du Ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a salué les entreprises participantes à ce salon, notamment, tout en insistant sur les différentes créations de femmes dans le domaine de la couture et la coiffure. L’organisatrice de l’événement, Mme Kemla Idir a déclaré à cette occasion qu’«en plus des animations programmées, une conférence thématique sous le thème l’entreprenariat féminin et le rôle de la femme chef entreprise algérienne dans le développement de l’économie nationale y est prévue».

« EVE 2017 » est en effet, un espace où tous les secteurs d’activités relatifs à l’univers de la femme sont représentés, tel que les parfums, l’électroménager, l’agroalimentaire ainsi que le prêt-à-porter, les équipements à savoir, salon de coiffure et instituts de beauté, espace mère enfant, agences de voyage, école de formation et concours culinaires.

