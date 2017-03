Vaccination contre la rougeole et la rubéole : Les médecins rassurent

Les médecins algériens lancent un appel aux parents d’élèves et le corps enseignant, aux confrères médecins, tous statuts confondus, à l’ensemble des professionnels de la santé et aux directeurs des médias afin de se mobiliser en faveur de la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et rubéole en milieu scolaire, telle qu’édictée par les autorités nationales et internationales, qui se déroule du 6 au 15 mars à travers le territoire national, et qui concerne les enfants du cycle primaire et moyen, quel que soit leur statut vaccinal antérieur, soit 7 millions d’élèves.

En effet, dans un communiqué commun parvenu à notre rédaction, le Conseil national de l’ordre des médecins, le Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique, le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et le Syndicat national des médecins généralistes de santé publique rassurent les compatriotes quant à l’innocuité et l’efficacité des vaccins utilisés et de l’immunité conférée et par voie de conséquence de la nécessité de faire vacciner l’ensemble de nos enfants concernés par campagne nationale. Ils indiquent que cette campagne de vaccination vise à éradiquer à moyen terme les menaces épidémiologiques et garantir une sécurité sanitaires à la population basée sur les preuves scientifiques reconnues et s’inscrit comme à l’accoutumée dans le cadre de la consolidation des politiques nationales de prévention et de lutte contre les maladies mortelles et/ou handicapantes. Rappelons que ce rappel vaccinal a été au centre d’une controverse nourrie par des associations de parents d’élèves qui ont émis des réserves sur le fait de devoir signer un engagement. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Bah Keita, avait précisé lors d’une conférence de presse organisée récemment que la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire du 6 au 15 mars est dans l’intérêt des enfants et ces vaccins sont efficaces et sûrs.

Il n’y a pas un grand risque, et si les enfants ont quelques réactions comme toutes les prises de vaccins, ils seront pris en charge. Les parents peuvent se rendre dans les services de santé de proximité et se renseigner pourquoi et quand faut-il vacciner leurs enfants et quand faudra-t-il les vacciner et de cette manière, ils pourront prendre les mesures qui s’imposent. Vacciner les enfants aujourd’hui, c’est la certitude d’avoir demain des adultes sains et en bonne santé.

Le représentant de l’OMS en Algérie avait même indiqué que « sur les 194 Etats membres de l’OMS, au mois de décembre 2016, il y a 160 qui utilisaient à la fois le vaccin contre la rubéole et la rougeole, les 34 autres pays ne l’utilisant plus car la rubéole et la rougeole ont été vaincues et éliminées dans ces pays.» Il y a lieu de noter que dans le cadre du programme national d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome rubéoleux congénital, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a, conformément aux recommandations de l’OMS et de l’avis du comité technique des experts de la vaccination, engagé le processus de mise en œuvre de deux actions stratégiques complémentaires à travers l’organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire en cours et l’introduction du vaccin combiné Rougeole-Oreillons-Rubéole dans le nouveau calendrier national de vaccination à partir du 24 du mois courant pour les nourrissons âgés de 11 mois.

Cette campagne se situe à la fin des examens de ce deuxième trimestre scolaire et avant le départ en vacances de printemps afin de permettre le bon déroulement et de ne perturber en rien la scolarité des élèves. Elle concernera les enfants issus du cycle primaire et du cycle moyen, fréquentant les établissements publics et privés; soit près de 7 millions d’élèves, quel que soit leur statut vaccinal antérieur et se déroulera, de façon préférentielle dans les établissements scolaires, dans des locaux dédiés au niveau desquels toutes les conditions nécessaires à la sécurité de l’acte vaccinal ont été réunies conformément aux règles édictées par instruction ministérielle.

Wassila Benhamed