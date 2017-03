Le Coin du copiste : Point virgule

Les librairies, qui ne sont pas légion dans la capitale, occupent dans le centre-ville quelques rues principales qui sont des points de rencontres entre les lecteurs les plus assidus dans leur déplacement, particulièrement quand il s’agit d’une vente-dédicace d’un auteur à succès ou du best-seller de l’année qui aura fait couler de l’encre sur les colonnes de presse. Ces jours-là ces espaces souvent exigus sont inondés de personnes qui veulent à tout prix voir leur écrivain favori apposer sa signature au bas du livre en le faisant suivre d’une petite dédicace faisant de cette rencontre inoubliable, un souvenir mémorable. Sinon en dehors de ces événements culturels qui font l’actualité, les librairies reçoivent des lecteurs de passage, parfois des touristes curieux de découvrir le contenu de ce petit enclos, coupé du monde, parsemé d’ouvrages de toutes sortes. Depuis quelque temps, on remarque que les étagères sont bien garnies et que dans certains cas, le libraire sans avoir réellement été formé au travail de documentaliste et de bibliothéconomie, se débrouille tout de même bien avec la classification par genres de livres entre littérature, beaux livres, ouvrages d’histoire ou politique et livres universitaires ou scolaires et bien entendu l’incontournable dictionnaire que l’on commence à trouver dans différentes langues. Sachant que la librairie est l’un des meilleurs espaces de diffusion de la culture livresque tout en se prévalant parfois en dehors du simple fait d’acquérir et d’acheter un livre, d’être un lieu de partage et de communication, on applaudit des deux mains, lorsqu’une nouvelle librairie à Alger voit le jour. C’était le cas hier lors de l’ouverture ou plutôt la réouverture depuis 2004, de la librairie « Point virgule » dans les environs d’Alger ouest plus précisément à Chéraga dans le quartier de Dar Diaf : « Pour cette inauguration, trois expositions-vente de peinture, bijoux et céramique sont prévus à partir de 14h, en marge de la visite d’officiels, à savoir le ministre de la Culture himself et Nouria Benghebrit, ministre de l’Education nationale », indique l’animatrice d’un site culturel électronique. Et d’ajouter : « Proposant des ouvrages algériens mais aussi étrangers, la librairie Point Virgule, propriété de Dalila Nadjem, commissaire du FIBDA, est également spécialisée dans la bande dessinée et les beaux livres. »

L. Graba