Gestion des infrastructures culturelles de Constantine : Création d’un établissement commercial

Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) intercommunal chargé de la gestion des infrastructures culturelles inexploitées à Constantine sera "prochainement" créé, a indiqué le chef de l’exécutif local, Kamel Abbas. Au cours d’une cérémonie de remise de décisions d’attribution de subventions au profit de 20 EPIC communaux et de wilaya, le wali a fait part, jeudi soir, de la création prochaine d’un EPIC intercommunal pour la prise en charge des infrastructures culturelles réalisées dans le cadre de la manifestation "Constantine, capitale de la culture arabe" et qui demeurent inexploitées pour diverses raisons en rapport notamment avec leurs statuts. Dans ce sens, le même responsable a considéré "inconcevable" que des infrastructures culturelles dont la réalisation avait nécessité des budgets "colossaux" soient "inactives et infructueuses". Le futur EPIC intercommunal devant contribuer à la relance de la vie culturelle et de divertissement à travers les différentes communes de la wilaya, participera également à la préservation de ces lieux par un programme d'animation, mais aussi à travers l’élaboration d'un plan de gestion prenant en considération l’aspect économique, a souligné le même responsable. (APS)