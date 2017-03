Portrait, Myriam Benallal : Sur les traces des doyennes de la musique

Voix ensorcelante, pure créativité au texte et à la mélodie d’une musique et pas des moindres, la musique andalouse, Myriam Benallal ancre sa présence sur la scène musicale algérienne, et réussit à la fois sa passion musicale, sa vie familiale et l’éducation de ses trois enfants.

Myriam Benallal est un exemple de réussite en Algérie pour beaucoup de femmes, notamment artistes. Architecte de formation, elle avoue que ce n’était pas facile de réussir ses études scientifiques et sa passion pour la musique, notamment à l’association où elle a fait ses plus beaux jours entre 1998 et 2001. Sa réussite musicale est due tout d’abord à sa persévérance et à sa volonté inébranlable, mais elle précise que le soutien indéfectible de ses parents, la compréhension de son mari qui respecte son besoin vital de chanter et les conditions adéquates ont fait qu’elle réussisse à vivre de sa passion ; enregistrement d’albums, de noubas, tournées nationales et internationales et une pure création de textes et de mélodies dans le registre de la fabuleuse musique andalouse.

Pour la cantatrice, la femme algérienne marque de nos jours sa présence en force et laisse sa douce empreinte dans l’espace culturel. « La présence féminine à été et restera toujours forte et importante dans l’espace culturel. Elle a toujours participé à son développement et à son épanouissement sur le plan national et international ». En ce qui concerne sa spécialité musicale, elle rappelle le brio des anciennes cheikhats et la continuité assurée par sa génération. « Nos cheikhats telles Tetma, Fadila Dziriya, Meriem Fekkai, Maalma Yamna… sont la meilleures preuves que la voix féminine a toujours brillée dans ce domaine, et même aujourd’hui, la relève est là, elle existe et opère dans la continuité », tient-elle à affirmer

Historiquement conservatrice, la société algérienne lutte pour garder ses valeurs de naguère, ses us et coutumes et les ingrédients qui ont fait la force de son identité à l’aune de la mondialisation. Les femmes conquirent plus d’influence dans la société selon l’artiste. « Le conservatisme fait partie des traits caractéristiques de notre société, on ne peut le nier, ceci pouvait faire obstacle aux ambitions d’une femme pour mener une carrière professionnelle dans n’importe quel domaine. Maintenant c’est différent, la femme s’épanouit de plus en plus, elle arrive à occuper des places importantes qui autrefois n’étaient dédiées qu’aux hommes », a-t-elle indiqué avant de rappeler la continuité de sa mission au foyer, son rôle de pilier de la famille et d’éducatrice des générations futures. Pour Myriam, l’épanouissement de la femme assure l’équilibre de la société. « Franchement, ce que je trouve bien c’est qu’on a donné le libre choix à la femme de faire ce qu’elle aime faire, tout en étant ce qu’elle était autrefois et depuis toujours, la douce maman, la sœur aimante et l’épouse attentionnée, tant qu’on ne délaissera pas nos valeurs, la femme sera toujours respectée et ça ne pourra que contribuer positivement à maintenir un équilibre harmonieux dans la société pour la génération future », a-t-elle relevé.

Ayant une relation particulière avec son public, en sus de la symbiose qu’elle crée avec les passionnés de cette musique séculaire citadine, Myriam Benallal puise sa force de son public, des moments et émotions partagés. Elle se fait plaisir et répand ce plaisir à des milliers d’auditeurs, son concert à l’Opéra d’Alger au mois de décembre dernier et les 1.600 spectateurs l’ayant longuement applaudit donne une verve d’inspiration à Myriam pour écrire davantage, composer et assurer le message de ses prédécesseurs. « Je me ressource de mon public, de l’amour qu’il me porte, et je suis en permanent contact avec lui, même quand je ne suis pas sur scène via ma Fan-page, je ne néglige jamais de bonnes propositions et j’évolue à travers les critiques et les compliments, cet amour-là et l’envie d’être encore plus près de mon public m’a poussée aussi à écrire des chansons, kassaid et noubas, des thèmes à travers lesquels je m’exprime de l’intérieur, où je parle de ce que je vis, ce que je vois et ce que je veux, j’aime aussi me glisser dans la peau d’autrui pour raconter des situations que seul un artiste peut sentir et exprimer, parler de la vie de tous les jours, des coutumes et traditions et de la vie en générale. Tant que je pourrais faire plaisir à mon public et à moi-même je serai toujours au service de l’art et de notre patrimoine culturel musical », a-t-elle noté. Et comme chaque artiste, Myriam Benallal véhicule à travers sa voix suave et mélodieuse des messages d’espoir, d’amour et de tolérance, mais pas que ça. « L’artiste est née pour s’exprimer à travers son art, ainsi, il partage ce sentiment avec son public véhiculant des messages de paix, d’amour et de tolérance, mais pas que, dans les kassaid et hwaza ou nouba que j’interprète, j’essaye de transmettre un vécu, un mode de vie que nous n’avons pas connu, une identité sociale, ou simplement un sentiment individuel et unique, une manière de voir les choses différemment. Quand je suis sur scène, les textes et la mélodie m’emportent très loin, et c’est à travers ma voix et l’émotion qui se dégage que je pourrais faire voyager dans mon monde où le pouvoir magique des mots associé à des notes de musique me fait rêver et me rend plus forte pour affronter les difficultés de la vie, c’est une sorte de thérapie de groupe, ou je me sens en parfaite harmonie et symbiose avec mon public », a-t-elle confié.

Kader Bentounès