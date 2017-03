Afrique : Le spectre de la famine

Le spectre de la famine survole encore une fois le continent africain. Sept pays en Afrique de l’Est, le Nigeria et même le Yemen connaissent actuellement les affres de ce fléau d’un autre temps. Vingt millions d’êtres humains se battent contre les éléments, la sécheresse et les conflits meurtriers. En Somalie et au Soudan du Sud, la misère humaine atteint son maxima. Les Nations unies parlent d’urgence face à cette tragédie qui chaque jour frise la vraie catastrophe.

Un million et demi d’enfants souffrent de faim sous l’œil du monde et les appels à éviter le pire se dissolvent pour l’heure dans les grandes déclarations et les larmes de quelques ONG activant sur le terrain. Le « soutien massif » demandé par l’ONU n’a pour l’instant pas trouvé d’écho du côté des riches et des mécènes.

L’humanité a connu à travers son histoire la disette, et les épisodes de grandes catastrophes ponctuent le passé de pratiquement tous les peuples du monde. Aujourd’hui, on évalue ce fléau à travers l’échelle IPC (cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) établie par les Nations unies. La situation actuelle y est placée au niveau ultime. Les causes sont multiples, entre autres, les inégalités sociales et la pauvreté, les systèmes de santé défaillants, la désertification et maintes raisons qui font que tout un pan d’une population se retrouve sans la moindre ressource, même pas de quoi subvenir au minimum alimentaire requis.

L’état de catastrophe déclaré au Soudan du Sud

La situation alimentaire du Soudan du Sud s’est fortement dégradée depuis le début de la guerre civile, en décembre 2013. Aujourd’hui, l’épicentre de la crise se situe dans l’État de l’Unité, au nord du pays. Selon le programme Alimentaire mondial (PAM), le Fonds pour l’enfance (Unicef) et le Fonds pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), 100 000 personnes sont frappées par la famine. Les trois agences de l’ONU estiment qu’elle pourrait toucher un million de personnes ces prochains mois. « Lorsqu’on déclare officiellement l’état de famine, cela veut dire que les gens ont déjà commencé à mourir de faim », ont indiqué, le 20 février, ces trois organisations dans un communiqué commun. « Cette situation alimentaire est la pire depuis le début des combats, il y a plus de trois ans. »



Quelles en sont les causes ?



Elle est directement liée à la guerre civile qui oppose, principalement, les partisans du président Salva Kiir, de l’ethnie dinka, à ceux du vice-président Riek Machar, de la communauté nuer. Les chefs politiques instrumentalisent la rivalité historique entre Dinka et Nuer pour garder ou conquérir le pouvoir.

Ce conflit a déjà entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et trois millions de déplacés. Profitant du chaos engendré par cette guerre des chefs, plusieurs groupes armés se sont taillé de vastes territoires dans le puzzle soudanais, rendant encore plus difficile la pénétration du pouvoir central, cassant encore plus l’économie locale et rendant illusoire pour longtemps le projet d’un Soudan du Sud uni et stable.

L’État de l’Unité est l’un des théâtres les plus violents de cette guerre. Éloigné de la capitale Juba de 500 km, il a le double malheur d’être celui dont Riek Machar est originaire et celui où l’on trouve d’importants champs pétrolifères.

Pour y asseoir son contrôle – il lui a échappé au début de la guerre –, Juba conduit des opérations militaires sans considération pour les civils : profitant des divisions internes entre les Nuer, le régime s’appuie sur des groupes locaux pour éradiquer ses ennemis dans une région où les médias et la communauté internationale sont tenus à l’écart.

Dans ces conditions, le travail agricole est quasiment impossible pour la population locale. Et l’accès aux victimes extrêmement difficile pour les ONG. Les camps de déplacés protégés militairement par les Casques bleus sont secourus par pont aérien.



Peut-elle toucher d’autres pays de la région ?



Un ensemble de critères techniques sont retenus pour définir une situation de famine par les Nations unies. Ils sont réunis dans le

« Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire » (IPC).

Selon cette classification, l’état de famine est déclaré quand plus de 20 % de la population d’une région est en « catastrophe », que le taux de mortalité est supérieur à deux personnes pour 10 000 par jour et qu’une malnutrition aiguë touche plus de 30 % de la population. À ce titre, trois autres pays sont directement menacés par la famine : le Yémen, la Somalie et le Nigeria (au nord-est). Comme au Soudan du Sud, ces trois pays sont frappés par une guerre civile qui déstructure fortement l’économie locale et rend difficile le travail des ONG. Cette année, près de 1,4 million d’enfants de ces quatre pays risquent de mourir de faim, selon l’Unicef.



Le Japon annonce le retrait de ses troupes



Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé vendredi le retrait en mai des troupes japonaises du génie déployées au Soudan du Sud depuis cinq ans dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Il a expliqué devant des journalistes que le contingent japonais avait accompli sa mission. Un responsable du gouvernement, Yoshihide Suga, a affirmé au cours d'une conférence de presse distincte que le retrait des troupes japonaises n'était pas lié à la détérioration de la situation au Soudan du Sud, a rapporté l'agence de presse Kyodo. Environ 350 soldats japonais participent notamment à des constructions de routes et à leur entretien au Soudan du Sud. Né en 2011 après sa séparation d'avec le Soudan, le Soudan du Sud a sombré fin 2013 dans une guerre civile meurtrière. L'état de famine vient d'être déclaré dans une région du nord du pays, près de la frontière soudanaise, et plus de 100.000 Sud-Soudanais sont déjà touchés par ce fléau, qui menace également un million de personnes.

Guterres veut une mobilisation massive pour la Somalie

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à se mobiliser massivement pour "éviter le pire" en Somalie, pays de la Corne de l'Afrique sur lequel plane l'ombre d'une nouvelle famine. Car une énième sécheresse ravage l'Est de l'Afrique et la Somalie est au bord d'une troisième famine en 25 ans. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 6,2 millions de Somaliens — soit la moitié de la population — ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de trois millions qui souffrent de la faim. Les nouvelles autorités de ce pays rongé par deux décennies de guerre et de crises humanitaires à répétition ont décrété fin février l'état de "catastrophe nationale", et les images de corps émaciés émergent dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011 (260.000 morts). "Il est possible d'éviter le pire", a déclaré à la presse Antonio Guterres après s'être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février et plus connu sous son surnom de Farmajo. "Nous avons besoin d'un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011". Le président de ce pays privé depuis 1991 de pouvoir central et dont le gouvernement est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et la force de l'Union africaine (Amisom), a souligné que la Somalie fait "face à une sécheresse qui pourrait devenir une famine si nous n'avons pas de pluie dans les deux prochains mois". Il s'agit seulement de la troisième visite en Somalie d'un secrétaire général de l'ONU depuis 1993.



Obligation morale



Après sa rencontre avec M. Mohamed à Mogadiscio, M. Guterres a visité un camp de déplacés à Baidoa, capitale de la province de Bay (sud). Cette ville, qui selon l'ONU abrite 42.000 déplacés, est dans la zone la plus affectée par la sécheresse. Les militants islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui contrôlent la majeure partie du sud somalien, refusent de laisser les humanitaires venir au secours des populations. "Nous avons l'obligation morale de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces gens", a déclaré M. Guterres dans le camp, avant d'affirmer: "C'est la situation dramatique dans laquelle se trouvent des pays tels que la Somalie qui produit le terrorisme". Le camp est surtout peuplé d'éleveurs, qui ont perdu leur bétail et n'ont eu aucune récolte lors des trois dernières saisons de moisson. Les femmes et enfants représentent 80% des nouveaux arrivants, selon l'ONU. "Nous n'avons plus de vivres, et notre bétail est mort", a déclaré à l'AFP Mainouna, venue avec trois de ses six enfants depuis la région de Middle Juba, au sud de Baidoa. "Là-bas, nous ne pouvions pas obtenir d'aide".



Conflit et sécheresse



La sécheresse a conduit à une propagation des diarrhées aiguës, du choléra et de la rougeole, et près de 5,5 millions de Somaliens risquent de contracter des maladies transmises par l'eau. Car les populations se tournent vers des sources d'eau "à risque", comme les eaux stagnantes des étangs. La Somalie n'est pas le seul pays africain actuellement menacé par la famine, provoquée par la guerre et la sécheresse. Le Yémen et le Nigeria sont dans le même cas tandis que la famine a été officiellement déclarée le 20 février au Soudan du Sud, où elle touche 100.000 personnes. Plus de 20 millions de personnes risquent de mourir de faim dans ces quatre pays. Une famine est déclarée lorsque plus de 20% de la population d'une région a un accès très limité à la nourriture de base, que le taux de mortalité est supérieur à deux personnes pour 10.000 par jour et qu'une malnutrition aiguë touche plus de 30% de la population. D'autres pays d'Afrique de l'Est, tels que le Kenya et l'Ethiopie, sont également touchés par la sécheresse après plusieurs saisons de pluies faibles.

Les humanitaires inquiets du prix des visas



La lutte contre la famine au Soudan du Sud pourrait être gravement affectée par la décision du gouvernement d'augmenter jusqu'à 10.000 dollars le prix d'un visa de travail, se sont inquiétées samedi plusieurs ONG, qui dénoncent une campagne de harcèlement contre les humanitaires. "Le gouvernement et l'armée ont grandement contribué à la situation humanitaire actuelle et, maintenant, ils veulent tirer profit de la crise qu'ils ont créée", a déclaré Elizabeth Deng, d'Amnesty International. "Une grande partie du travail humanitaire sur le terrain est réalisée par des locaux, mais il y a aussi des centaines de travailleurs humanitaires étrangers, et cette mesure pourrait affecter leur indispensable travail", a-t-elle ajouté. En vertu d'une directive émise le 2 mars par le ministère du Travail, le prix du visa de travail pour les étrangers, précédemment de 100 à 300 dollars par an selon le niveau de compétences du demandeur, coûte désormais de 1.000 à 10.000 dollars.

La mesure semble être une tentative pour cet Etat à l'économie exsangue de générer des revenus autres que ceux issus du pétrole —98% des recettes de l'Etat lors de l'indépendance en 2011— Mais moins de deux semaines après que la famine a été déclarée, le 20 février, dans des zones du nord du pays, l'annonce passe très mal auprès des humanitaires, par ailleurs victimes de harcèlements réguliers, notamment par l'armée. "Si cette mesure est effective, il sera impossible pour les acteurs humanitaires de payer ce genre de somme", a assuré à Julien Schopp, directeur du département en charge des questions humanitaires à InterAction, une organisation regroupant 180 ONG travaillant à travers le monde. Il précise que les humanitaires cherchent à obtenir des clarifications auprès du gouvernement, notamment si la mesure va vraiment s'appliquer, et selon quelles modalités. Jeudi, le ministre de l'Information Michael Makuei avait affirmé que la mesure est d'ores et déjà d'application et concerne entre autres les travailleurs humanitaires. D'autres détails restent flous, notamment si les travailleurs étrangers déjà détenteurs d'un visa doivent s'acquitter du nouveau tarif et dans quels délais. "Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une campagne de restriction de l'accès à certaines zones qui vise les humanitaires.

Cette mesure, si elle est prise, serait l'aboutissement de cette campagne", a pesté M. Schopp, en référence aux harcèlements des humanitaires et aux pillages de ressources humanitaires. Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés. Selon l'ONU, 6,2 millions de Somaliens —la moitié de la population— ont besoin d'une aide humanitaire. Quelque 100.000 d'entre eux souffrent de famine.