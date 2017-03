Libération de Raqqa : Prochaine priorité

La libération de Raqqa du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) sera le prochain objectif de l'armée syrienne, a annoncé samedi le président syrien, Bachar al-Assad. «A ce jour, nous sommes proches de Raqqa. Hier, nos forces ont atteint l'Euphrate qui est très proche de Raqqa, fief de Daech», a déclaré le président syrien dans une interview à la chaîne hongkongaise Phoenix. Après Alep et Palmyre, «Raqqa sera notre priorité, mais cela ne signifie pas que les autres villes ne sont pas prioritaires, cela pourrait se dérouler parallèlement», a-t-il relevé.

Evoquant Deir Ezzor, ville proche de la frontière irakienne et tenue à ce jour par Daech, M. al-Assad a souligné qu'il était également important de couper le circuit des terroristes. Et d'ajouter dans ce contexte : La reprise de Palmyre, située sur la route de Deir Ezzor, a joué un rôle crucial: les régions avoisinantes «ont été utilisées par Daech comme réseau logistique entre les terroristes de l'EI en Irak et en Syrie».

Au cas où «aucune intervention étrangère» n'aurait lieu, l'armée régulière syrienne pourrait reprendre Deir Ezzor et Raqqa «en quelques mois», a conclu le chef d'Etat syrien, tout en ajoutant que «les forces militaires étrangères présentes en Syrie sans invitation du gouvernement compliquent la situation dans le pays». «Il est bon que face à cette intervention nous ayons obtenu l'unité de notre société», a-t-il souligné. A ce jour, plusieurs forces sont concentrées dans les environs de Raqqa. Des groupes pro-turcs sont déployés sur la rive ouest de l'Euphrate alors que les Kurdes tiennent des zones à l'est de la capitale autoproclamée de Daech, sur la route entre Raqqa et Mossoul. En outre, un groupe de Marines américains est arrivé cette semaine en Syrie pour aider les forces soutenues par le Pentagone à déloger les terroristes de Daech de la ville de Raqqa. Près de 500 militaires américains remplissent également un rôle de conseil des forces locales se battant contre Daech, principalement les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde. La Russie a pour sa part frappé fin février un grand point de commandement appartenant aux terroristes de Daech à Raqqa.



Au moins 30 morts dans le double attentat à Damas



Un double attentat a fait samedi au moins 30 morts, dont des pèlerins chiites irakiens, dans la vieille ville de Damas, selon une ONG, soit l'une des attaques les plus sanglantes au coeur de la capitale syrienne ces dernières années. «Il y a eu une bombe et un kamikaze qui s'est fait exploser dans le secteur de Bab al-Saghir» où se trouvent des mausolées chiites, qui fait également état de plus de 40 blessés, indique un observateur.

Le directeur général de l'hôpital al-Moujtahed à Damas a parlé pour sa part d'un bilan de 28 morts et 45 blessés. Auparavant, l'agence officielle Sana avait rapporté que «deux bombes posées par des terroristes» avaient explosé près du cimetière de Bab al-Saghir dans le district de Bab Moussalla, «faisant des morts et des blessés». Il s'agit d'une zone où se trouvent de nombreux mausolées chiites considérés comme des lieux de pèlerinage mais aussi des mausolées sunnites. Principale place forte du régime du président Bachar al-Assad, la capitale syrienne a été frappée par plusieurs attentats depuis le début de la guerre en 2011. Au cours des dernières années, plusieurs attentats sanglants ont visé un haut lieu de pèlerinage chiite près de Damas, Sayeda Zeinab, dont le plus sanglant a été celui du 21 février 2016: 134 morts, dont 97 civils. Il a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui contrôle des territoires notamment dans l'est du pays. La plupart des attentats a été revendiquée par des groupes jihadistes hostiles à l'Iran et au Hezbollah chiites, principaux alliés du régime de Bachar al-Assad.