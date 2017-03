Yémen : Le drame des otages

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué que les conflits accrus dans l'ouest et le centre du Yémen obligent des dizaines de milliers de gens à fuire leurs foyers, «nombreux étant ceux qui se battent dans des conditions épouvantables».

Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Farhan Haq a précisé vendredi lors d'un point de presse quotidien que plus de 62 000 personnes se seraient déplacées ces six dernières semaines. Sur la côte ouest du Yémen, les récents combats dans le gouvernorat de Taizz ont fait plus de 48 400 déplacés et la majorité d'entre eux se sont déplacés à l'intérieur de Taizz ou vers le gouvernorat voisin de Hudaydah. La plupart de ces déplacés se trouvaient dans un terrible besoin d'aide et se sont installés dans des espaces publics, dont des écoles et des établissements de santé, tandis que d'autres vivaient dans des bâtiments dont les travaux n'ont pas encore été terminés, ou même en plein air, a ajouté le porte-parole adjoint. Ensemble avec des partenaires, le HCR a rapidement apporté de l'aide aux nouveaux déplacés en fournissant des abris et des soutiens à ceux provenant des district de Hudaydah et d'Ibb, a affirmé M. Haq.



15 morts dans des combats sur la côte ouest



Au moins 15 rebelles et militaires, dont un colonel, ont été tués dans de nouveaux combats dans l'ouest du Yémen, selon des sources militaires et médicales samedi. Les combats des dernières 24 heures se sont concentrés à l'est et au nord de la ville portuaire de Mokha, sur la mer Rouge, reconquise il y a plus d'un mois par les forces progouvernementales, ont ajouté les sources militaires. Depuis la perte de Mokha, les rebelles chiites Houthis et leurs alliés résistent aux forces loyalistes qui tentent, en vain jusqu'à présent, de progresser à l'est de la ville pour contrôler un important axe routier, selon ces sources. Plus au nord, de violents combats ont eu lieu lorsque les rebelles ont lancé une contre-offensive pour reprendre Yakhtul, une localité située 14 km de Mokha et contrôlée actuellement par les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, a-t-on encore rapporté. Huit rebelles tués et 15 blessés ont été transportés ces dernières 24 heures dans un hôpital de Hodeida, sur la mer Rouge, contrôlée par les Houthis, selon une source médicale dans cette ville portuaire. En outre, six soldats et un officier au rang de colonel ont été tués dans les affrontements, selon une source hospitalière à Aden, la grande ville du sud du Yémen et "capitale provisoire" du gouvernement de M. Hadi. Vendredi, 20 civils et six rebelles ont péri dans un raid aérien de la coalition arabe sous commandement saoudien qui a touché un marché dans la ville portuaire de Khoukha, située entre Yakhtul et Hodeida, selon des sources militaire et médicale. La coalition, qui intervient militairement depuis mars 2015 en soutien aux forces pro-Hadi, a été accusée à plusieurs reprises de bavures ayant coûté la vie à des civils. Depuis son intervention, le conflit au Yémen a fait plus de 7.400 morts et plus de 40.000 blessés, en bonne partie des civils, sur fond de grave crise humanitaire.



26 personnes, dont 20 civils, tuées



Au moins 26 personnes, dont 20 civils, ont été tuées dans un raid aérien de la coalition arabe, menée par l'Arabie Saoudite, sur un marché de la ville portuaire de Khoukha, au Yémen, ont rapporté samedi des agences. "L'aviation de la coalition a pris pour cible un barrage des rebelles Houthis à l'entrée sud de Khoukha avant de rapidement bifurquer vers un marché de qat, faisant 26 morts, dont 20 civils", a indiqué un responsable militaire gouvernemental, cité par les agences.

L'attaque, dont le bilan a été confirmé par une source médicale, a eu lieu "à l'entrée du marché de qat" (une plante consommée à grande échelle au Yémen), a-t-il précisé.

Les médias locaux ont fait état de 27 morts et des dizaines de blessés. En octobre dernier, la coalition,qui apporte son soutien militaire au gouvernement yéménite du président Abd Rabbo Mansour Hadi, avait reconnu avoir tué par erreur plus de 140 personnes au terme d'une enquête sur un raid aérien mené le 8 octobre sur une autre cérémonie funéraire, à Sanaa.

En décembre, elle avait également reconnu avoir commis une "erreur" le 15 août, lorsqu'elle avait mené un raid meurtrier sur un hôpital soutenu par Médecins sans frontières (MSF) dans une province du nord contrôlée par les rebelles. Depuis l'intervention de la coalition arabe, sous commandement saoudien, au Yémen, plus de 7.400 personnes ont été tuées et plus de 40.000 blessées, en majorité des civils, sur fond de grave crise humanitaire.

R. I.