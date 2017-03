Coopération algéro-espagnole M. LAMAMRA : « DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES »

La migration, la situation en Libye et la question syrienne ont été parmi les axes abordés, mercredi, par le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, qualifiant, notamment le phénomène migratoire d’«enjeu pour les continents africain et européen».

"La migration est un des grands enjeux de nos jours, non seulement entre l'Afrique et l'Europe mais aussi au sein de l'Afrique elle-même", a déclaré M. Dastis, dans une interview accordée à l'APS, à l'occasion de la visite de travail qu'il a effectuée en Algérie. Le chef de la diplomatie espagnole a, à ce titre, rappelé que "l'Espagne a dû faire face à cet enjeu depuis 2006 et a toujours soutenu une approche globale qui inclut trois dimensions d'importance pareille". Il s'agit, a-t-il dit, d'organiser la migration légale, lutter contre la migration irrégulière et renforcer les liens entre la migration et le développement", se félicitant de la qualité de la coopération entre l'Espagne et l'Algérie dans ce domaine, qu'il a qualifiée d'"excellente" et que celle-ci, a-t-il souligné, "est fondée sur la confiance mutuelle". Pour ce qui est des crises en Syrie et en Libye, le ministre espagnol a déclaré que "la situation en Libye et en Syrie nous interpelle fortement", affirmant que "ce sont des sujets dont nous avons parlé souvent avec nos partenaires algériens". "Dans les deux cas, nous partageons la même conviction : la solution que les efforts de médiation de l'ONU réussissent", a insisté le chef de la diplomatie espagnole. Dans le cas syrien, le ministre a dit espérer que "le processus de Genève puisse être couronné par le succès après tant de souffrance et de destruction". En ce qui concerne la Libye, il a indiqué que l'"Espagne est très préoccupée par la fragmentation que vit le pays". "Depuis l'éclatement de la crise (en Libye) (...) nous continuons à travailler sans répit pour défendre la souveraineté et l'unité de ce pays voisin", a affirmé M. Dastis, rappelant, dans ce sens, la conférence internationale convoquée à Madrid en septembre 2014. Le responsable espagnol a, dans cet ordre d'idées, salué les efforts de l'Algérie, en tant que pays voisin et en accord avec l'Egypte et la Tunisie, "en faveur de la réconciliation de nos amis libyens, pour qu'ils puissent finalement jouir de la paix et la prospérité qu'ils méritent".



Le terrorisme, une menace globale



Par ailleurs, en réponse à une question sur "la radicalisation, le terrorisme et le crime organisé, qui constituent une menace pour la paix et la sécurité", le ministre espagnol a affirmé que "malheureusement l'Espagne et l'Algérie connaissent bien le fléau du terrorisme. Un fléau qui est devenu une menace globale et qui doit donc être affronté globalement tant au plan bilatéral que multilatéral". "Notre coopération avec l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé est excellente", s'est-il félicité, ajoutant que "pendant notre mandat au Conseil de sécurité des Nations unies (2015-2016) nous avons fait de la lutte contre le terrorisme une de nos priorités". Ainsi, a-t-il rappelé, "à l'occasion de notre présidence du Conseil de sécurité, en décembre 2016, nous avons impulsé la résolution 2322 qui renforce la coopération judiciaire contre le terrorisme". De même, a noté M. Dastis, "nous avons mis en valeur des victimes et leur rôle primordial dans la prévention de la radicalisation". "L'Algérie mène une stratégie très performante contre la radicalisation. Au sein de l'Union africaine, l'Espagne a appuyé, depuis sa création, le Centre africain des études et de la recherche contre le terrorisme (CAERT), dont le siège se trouve à Alger". L'Espagne, a également rappelé le ministre, participe aussi dans un groupe de travail sur le Sahel au sein du Forum global contre le terrorisme présidé par l'Algérie.



De nouveaux accords entre les universités algériennes et espagnoles



De nouveaux accords portant sur des programmes communs de recherche dans divers domaines seront mis en oeuvre entre les universités algériennes et espagnoles, a indiqué le vice-recteur des relations internationales de l'université d'Alicante, Juan Llopis, soulignant que "l'avenir des relations entre les deux institutions est très prometteur". M. Juan Llopis a expliqué, lors d'une rencontre entre universitaires algériens et espagnols, tenue récemment dans la ville de Murcie, que les programmes de recherches touchent divers domaines comme la langue, les sciences commerciales, la construction et la restauration, les sciences de la mer et de la pèche, et d'autres filières qui feront l'objet de nouveaux accords avec les universités algériennes", a-t-il précisé. L'université d'Alicante, a ajouté le même responsable, maintient une coopération "étroite" avec plusieurs universités algériennes. "Notre université a des accords avec 11 universités algériennes, notamment celle de Mascara, Oran, Tlemcen, Médéa, Laghouat, Boumerdes, l'école polytechnique d'Oran, Bejaia, Sétif , Biskra et le Centre de recherche en anthropologie, sociologie et culture d'Oran". L'institution universitaire espagnole, a rappelé le même responsable, a également conclu un certain nombre d'accords qui ont permis à quelques 200 étudiants algériens de s'inscrire au cours des cinq dernières années à l'université d'Alicante dans divers niveaux de graduation et de post-graduation et une vingtaine d'étudiants espagnols d'étudier à l'Institut arabe de la traduction d'Oran, de l'université d'Alger-2 et l'école des hautes études commerciales. M. Llopis a relevé que les relations entre l'université d'Alicante et les universités algériennes sont historiques et ont été renforcées ces dernières années, notamment par le biais du partage dans les thèses de doctorat et la co-organisation des conférences, des séminaires et des publications dont, entre autre, a-t-il dit, le récent livre "Algérie-Espagne, pont de l'histoire" réalisé par des universitaires des deux pays . Le vice recteur des relations internationales de l'université d'Alicante a enfin annoncé que son université a bénéficié en juin dernier, de fonds européens dans le cadre du programme Erasmus qui permettra d'accroître la mobilité des étudiants de l'université d'Alicante et ceux d'Algérie, de Tunisie, de Géorgie, de Bosnie et de Serbie.



M. Lamamra : « Bâtir un partenariat inscrit dans la durée. »



L'Algérie et l'Espagne entendent "bâtir un partenariat inscrit dans la durée et adapté aux besoins des économies des deux pays", a affirmé mercredi le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra à l'issue d'une réunion avec son homologue espagnol, Alfonso Dastis. Soulignant que les deux parties "souhaitent franchir une étape qualitative dans leurs relations de partenariat stratégique", M. Lamamra a rappelé que "les deux pays sont liés par un Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération dont nous célébrerons, en octobre prochain, le 15e anniversaire". Il a souligné, dans ce sens, qu'"en 15 ans, nous avons beaucoup coopéré et beaucoup échangé", estimant que "l'existence de deux gazoducs qui lient physiquement l'Algérie au territoire espagnol est la preuve que nous nous entendons". M. Lamamra a ajouté que cette ambition de voir le partenariat algério-espagnol franchir une étape "qualitative" s'inscrit également" en fonction de la relation "privilégiée" entre l'ensemble maghrébin et l'Union européenne. Il a précisé, à cet égard, que l'Algérie et l'Espagne "sont ensembles" dans le processus de Barcelone et que les deux pays "ambitionnent de bâtir l'espace commun de paix et de prospérité partagée". "Des choses ont été faites dans le passé. Nous devons maintenant aborder l'avenir avec beaucoup d'ambitions. De part et d'autre, nous avons cette volonté", a-t-il noté. Pour notre part, a souligné M. Lamamra, "le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a cette vision stratégique d'une relation avec l'Espagne qui soit à la lumière de l'âge d'or de ce qui a été historiquement cette relation". "Nous avons la possibilité de rééditer cet âge d'or avec des dimensions et des facteurs de contemporanéité, de modernité et également faire de nos deux pays, qui partagent beaucoup d'affinités, véritablement des locomotives de cette relation privilégiée entre le Maghreb et l'Europe", a-t-il ajouté. De son côté, le ministre espagnol a indiqué avoir abordé avec M. Lamamra, "les nombreux sujets et défis de la coopération économique et politique entre les deux pays". M. Alfonso Dastis a relevé avoir exploré, avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui l'avait reçu auparavant, "les potentialités des relations algéro-espagnoles", indiquant avoir évoqué avec lui "la possibilité d'une visite du Roi d'Espagne en Algérie afin de porter les rapports entre les deux pays au plus haut niveau". Il a exprimé, à ce propos, son espoir de voir se tenir, au courant de l'année, une réunion de haut niveau.



Examen de l’investissement dans les énergies renouvelables



Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a évoqué mercredi avec le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis Quecedo, les opportunités d’affaires et d’investissements entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, notamment dans les renouvelables. M. Boutarfa a réaffirmé la volonté de l’Algérie de diversifier ses ressources tout en développant son industrie, invitant les entreprises espagnoles à investir en Algérie et à répondre à l’appel à manifestation d’intérêt que l’Algérie lancera incessamment en vue de réaliser le projet 4.000 MWc en énergie solaire photovoltaïque. Il s’agit d’un projet constitué de trois lots et associé à un volet industriel de fabrication locale d’équipements, précise-t-on. Qualifiant les relations énergétiques bilatérales de satisfaisantes et de positives», les deux parties se sont également félicitées des liens de confiance entre les entreprises des deux pays, grâce à des partenariats équilibrés et solides », ajoute la même source. Les deux ministres ont appelé à mettre en place un cadre de consultations économiques et d’échanges d’expérience en vue de réunir les conditions nécessaires pour densifier les échanges entre les deux pays. La stabilisation des marchés pétroliers, les indicateurs économiques et les conditions de relance de l’économie mondiale, ont été également au menu de cette entrevue, note le ministère.

M. Dastis a entamé mercredi une visite de travail de deux jours en Algérie afin d'approfondir le dialogue politique entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun et de procéder à une évaluation des relations bilatérales dans la perspective de la tenue, cette année à Alger, de la 7e réunion de haut niveau algéro-espagnole, rappelle-t-on.



L’Algérie est un partenaire « crucial » dans la lutte contre le terrorisme



M. Alfonso Dastis Quecedo a affirmé jeudi que l'Algérie constituait pour son pays un partenaire "crucial" dans la lutte contre le terrorisme. "Nous considérons que l'Algérie est un partenaire crucial dans la lutte contre le terrorisme pour garantir la sécurité de nos concitoyens", a déclaré le responsable espagnol à l'issue des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne qu'il a co-présidé avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Il a ajouté que l'Espagne "reconnaît le travail inlassable de l'Algérie dans la lutte contre le fléau du terrorisme", relevant que la coopération algéro-espagnole en matière sécurité est "très rapprochée", espérant que cela "va continuer". Le ministre espagnol a indiqué avoir passé en revue avec

M. Lamamra la situation dans la région où, a-t-il dit, "les foyers de tension ne manquent pas". Au plan bilatéral, il a indiqué que les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont "excellentes" et les consultations politiques sont "extrêmement fluides dans l'intérêt des deux pays". Il a ajouté que les deux parties "oeuvrent dans le sens de renforcer les échanges économiques, notamment dans les secteurs les plus intéressants", précisant que l'Algérie et l'Espagne "comptent organiser, dans les prochains mois, une autre réunion de haut niveau". De son côté, M. Lamamra a relevé que la coopération algéro-espagnole dans la résolution des conflits "est non seulement positive, mais prometteuse", dans la mesure où il y a une "convergence pour la mise en oeuvre des mécanismes renforçant la légalité internationale". Il a ajouté que l'Espagne a un rôle "important" à jouer en ce qui concerne la sous-région sahélo-saharienne, mais aussi sur la question palestinienne et la Syrie. S'agissant de la question du Sahara Occidental, M. Lamamra a indiqué avoir réitéré à son homologue espagnol "l'attachement de l'Algérie à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, ainsi que son soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU (...) notamment à la faveur de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, susceptible de participer à la création d'un nouveau climat politique qui serait, nous l'espérons, favorable à la résolution de ce conflit". Mettant en avant les relations "privilégiées" entre l'Algérie et l'Espagne, M. Lamamra a appelé à la mobilisation des opérateurs économiques des deux pays afin de "donner de la consistance à leur partenariat gagnant-gagnant". Il a également indiqué avoir discuté avec son homologue espagnol des préparatifs pour la tenue de la prochaine réunion de haut niveau entre les deux pays, conformément au traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé il y a 15 ans. Les deux parties se sont engagées à "redoubler d'efforts pour présenter, dans les mois à venir, plusieurs accords de nature à renforcer la coopération algéro-espagnole en ciblant des secteurs comme le tourisme, dans lequel l'Espagne capitalise une expérience unique, ainsi que l'agro-alimentaire", a-t-il mentionné. Pour M. Lamamra, la visite en Algérie du MAE espagnol a été un "succès" pour les deux parties et constitue "une base pour une évolution positive de la coopération entre les deux pays". M. Lamamra a réitéré, par la même occasion, l'invitation adressée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au roi d'Espagne, Felipe VI, pour effectuer une visite en Algérie avant la fin 2017. (APS)