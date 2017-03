GRAND ANGLE : Sur la lancée

Moins de trois semaines après s’être séparés, le gouvernement syrien et les groupes d'opposition sont invités à une cinquième réunion de pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU. Ce 5ème round doit se tenir ce 23 mars courant à Genève .L’annonce a été faite par l'émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, après avoir présenté au Conseil de sécurité les résultats des dernières discussions difficiles qui se sont achevées le 4 mars. Ce retour à Genève, moins de trois semaines après la dernière réunion, peut laisser entrevoir l’espoir de voir enfin les deux parties parvenir à des compromis à même de permettre l’émergence d’une solution politique qui mettrait un terme à une guerre qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés en six ans. Au soir de la dernière réunion tenue dans la ville suisse, les belligérants syriens , bien que n’ayant pas eu de contacts directs, s’étaient quittés sans avoir fermé la porte. L'acceptation par les deux parties d'un « agenda clair » incluant la gouvernance et la lutte contre le terrorisme a été perçue comme l’expression d’une volonté commune de faire avancer ces pourparlers, seule alternative susceptible de conduire gouvernement et opposition sur la voie d’un accord de paix. Le temps a ainsi donné raison à ceux qui, dès le début du conflit, n’ont eu de cesse de souligner qu'il ne pouvait être réglé que par une solution politique et non militaire, comme ont tenté certains de le faire croire. C’est dire qu’en programmant aussi rapidement un cinquième cycle de pourparlers, l’émissaire de l’ONU veut surfer sur cette dynamique entrevue à Genève lors du dernier round, d’autant que Staffan de Mistura ne voudrait pas que les parrains de l’autre processus de négociations qui se tient à Astana, à savoir Russie, Iran et Turquie, lui coupent l’herbe sous les pieds en amenant avant lui, les belligérants à conclure un accord de paix.

Nadia K.