M. Abbas : « La colonisation entrave le processus de paix »

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré jeudi que la colonisation israélienne entrave la reprise d'un processus de paix sérieux qui peux mettre fin à l'occupation du pays, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

"La poursuite de la colonisation, des meurtres, des démolitions, des incursions et des arrestations de Palestiniens sont des obstacles sur le chemin de la reprise d'un processus de paix sérieux", a affirmé M. Abbas lors d'une rencontre avec le groupe américain "Jewish Reform" dans son bureau à Ramallah. Il a également souligné l'engagement des Palestiniens vis-à-vis d'une paix juste et globale basée sur la légitimité internationale, la solution à deux Etats et l'initiative de Paix Arabe de 2012 pour établir un État palestinien selon les frontières de 1967 et avec El-Qods-Est comme capitale. De son côté, le groupe américain a affirmé son plein soutien à la solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et à l'établissement d'un Etat palestinien. La colonisation israélienne est considérée comme un obstacle majeur au processus de paix, a relevé le groupe. La communauté internationale a appelé à différentes occasions à définir les mesures à prendre pour amener les autorités israéliennes à mettre un terme à leur occupation à travers le respect des différentes résolutions onusiennes.