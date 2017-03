Lutte contre Daesh : Quelle stratégie ?

Les États-Unis organiseront, le 22 mars, une réunion ministérielle des 68 pays de la coalition contre le groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech), pour accélérer les efforts internationaux en vue de le «placer sur le chemin de la défaite, de manière définitive et irréversible», annoncé, jeudi, la diplomatie américaine.

C'est le nouveau secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, qui accueillera ses homologues au département d'Etat à Washington pour cette plus importante réunion depuis décembre 2014 de la coalition internationale, mise sur pied en septembre de la même année par l'administration de Barack Obama. "Même si nombre de défis demeurent, l'EI est coincé à Mossoul (Irak) et de plus en plus isolé à Raqa (Syrie). Cette réunion ministérielle est un moment crucial pour placer l'EI sur le chemin de la défaite, de manière définitive et irréversible" a précisé le département d'Etat dans un communiqué. Les ministres des Affaires étrangères et hauts responsables des 68 pays de la coalition devraient parler de stratégie "militaire" des "combattants terroristes étrangers", du "financement du contreterrorisme" ou encore de la "stabilisation des zones libérées".

Le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères, Mark Toner, a assuré lors d'une conférence téléphonique que "vaincre l'EI était la priorité du département d'Etat au Moyen-Orient". La Russie, bien que présente militairement en Syrie, ne participera pas à cette réunion de la coalition composée de pays occidentaux et arabes, a précisé M. Toner. D'après la diplomatie américaine, la dernière réunion au grand complet de chefs de la diplomatie des pays de la coalition remonte à décembre 2014 même si des ministres des Affaires étrangères s'étaient retrouvés à Washington le 21 juillet dernier et leurs directeurs politiques le 17 novembre à Berlin. Pour endiguer la présence de Daesh en Syrie, les Etats-Unis ont décidé d’envoyer un renfort de 400 soldats a confirmé jeudi un porte-parole militaire américain.

"Ce sont des forces temporaires", a indiqué le colonel John Dorrian, un porte-parole militaire américain à Baghdad, qui confirmait des informations parues dans le New York Times. Depuis octobre 2015, des soldats américains des forces spéciales sont sur le terrain en Syrie pour conseiller et entraîner la résistance locale qui combat les terroristes, notamment l'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS). "Les militaires supplémentaires qui sont en cours de déploiement sont notamment des Marines servant des canons de 155 mm, qui sont stationnés dans la région de Raqa", a précisé le porte parole.

"Ils sont aussi des soldats des forces spéciales équipés de véhicules blindés Stryker, envoyés dans la région de Minbej plus au nord pour dissuader de potentiels combats opposant les forces turques et leurs alliés aux FDS", a-t-il ajouté. L'administration Donald Trump qui prépare un plan pour vaincre l'EI devra convenir, selon la presse américaine, de "l'envoi d'artillerie outre des forces spéciales supplémentaires ainsi que des hélicoptères d'attaque". "Au moins 4.000 terroristes se trouveraient retranchés dans Raqa", ville d'environ 300.000 habitants, selon l'armée américaine.

M. T. et agences