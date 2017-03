COMMENTAIRE : Aux abonnés absents

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a évoqué une relance des pourparlers de paix israélo-palestiniens, lors d'une première rencontre avec l'ambassadeur palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour. Une annonce qui pourrait redonner de la visibilité à la diplomatie américaine, disparue des radars depuis le départ de John Kerry. En effet, le département d’État donne, depuis l’investiture de Donald Trump, l’impression d’être hors service, en dépit de la nomination, le 13 décembre 2016, de Rex Tillerson au poste de secrétaire d’État, l’un des postes les plus convoités de l’Administration américaine. Pourtant, ce ne sont pas les centres d’intérêts internationaux des États-Unis qui ont disparu depuis novembre 2016. Alors que cache cette «discrétion» ? Il est vrai aussi que la partielle «paralysie» de l’action diplomatique américaine était prévisible, au regard de l’absence dans le programme du Président élu d’une vision claire quant à la politique étrangère qu’il compte suivre durant son mandat. Et la nomination d’un secrétaire d’État novice en politique, quand bien même il a sur son CV dix ans en tant que PDG d’ExxonMobil, une des entreprises pétrolières et gazières les plus puissantes au monde, n’était pas pour arranger les choses. Du reste, l’annonce de l’ambassadrice Nikki Haley n’est pas des plus claires. «Je ne sais pas à quel niveau ils veulent faire cela», a indiqué M. Mansour, cité par l'AFP. C’est dire. Cette situation rarissime dans les annales de la diplomatie américaine n’est pas sans répercussions. Son implication dans la gestion des grands dossiers et autres conflits qui secouent le monde avait cet avantage de faire avancer les débats sur ces questions aux conséquences avérées sur la sécurité et la stabilité des régions où ils se déroulent. Que l’appareil diplomatique prenne avant toute chose le soin de défendre ses propres intérêts est en soi logique. Chaque diplomatie est censée faire de même. À charge pour le vis-à-vis de protéger et de promouvoir les siens. Ainsi, sur la question palestinienne, les dirigeants de l’Autorité palestinienne sont parfaitement conscients que tous les acteurs qui interviennent dans ce dossier ne font pas du mécénat. Il s’agira, pour eux, de faire en sorte qu’avec ou sans le processus de paix, à l'arrêt depuis avril 2014 et sur lequel doit se pencher, le 24 mars, Conseil de sécurité, et l'échec de la dernière tentative de rapprochement initiée par l'ancien secrétaire d'État John Kerry, ils puissent avoir le droit d’édifier leur État. «Quand nous recevrons une demande en ce sens, nous répondrons de manière adéquate», a déclaré M. Mansour, après que l’ambassadrice américaine eut montré le désir de voir les deux parties reprendre les négociations. À bon entendeur.

Nadia K.