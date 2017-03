Installation des membres du Conseil national des droits de l'homme : Ancrage de l’Etat de droit

A un moment où la conjoncture internationale est notamment marquée par un recul sinon une diminution de l’importance accordée

à la question des droits de l’homme dans plusieurs capitales du monde, en raison de l’impératif sécuritaire, l’Algérie, de son côté vient d’enregistrer un saut des plus significatifs en la matière.

L’installation, jeudi dernier, du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), instauré en vertu d’un amendement constitutionnel introduit par le Président de la République à la faveur de la révision de la loi fondamentale adoptée en 2016 atteste de la détermination du pays résolument portée sur la consolidation de l’ancrage de l’Etat de droit. La promotion des droits de l’homme vient donc d’être réaffirmée à travers la mise en place de ce Conseil. Preuve en est, sa composante issue des différentes structures, institutions et des représentants de la société civile ainsi que son mode de fonctionnement, complètement indépendant constitue, d’une part, une première du genre dans le monde arabe et un exemple peu répandu, d’autre part, dans le reste du monde.

L’installation de cette instance intervenue dans le sillage des festivités marquant la célébration de la journée internationale de la Femme s’est traduite par la désignation de Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar qui été élue à l’unanimité présidente du CNDH au terme de la cérémonie qu’a abrité jeudi dernier le siège de la Cour suprême, sous l’égide de son président M. Slimane Boudi.

Preuve incontestable de l’attachement de l’Algérie à l’émancipation de la femme et à son accession à des postes de responsabilité, la désignation de Mme Benzerrouki qui occupe le poste de présidente du tribunal administratif d’Alger s’inscrit indéniablement dans cette volonté de promouvoir la place et le rôle de la femme dans la société. Son élection à la tête du CNDH obéit élégamment aux compétences et à la longue expérience dont la concernée a fait preuve dans le domaine de droit, de la justice et des droit de l’homme, comme le rappellent, à juste titre, les autres membres du Conseil dans un communiqué rendu public. La présidente du CNDH a pour rappel débuté sa carrière dans le secteur de la justice en octobre 1975 en qualité de juge près le tribunal d’Ain Témouchent. En juin 1976 elle a été désignée présidente du tribunal d'Alger (première femme à occuper ce poste). En 1996, elle a été désignée au sein de la chambre administrative de la Cour suprême, puis présidente de section au Conseil d'Etat en juin 1998, le 25 mars 2010 elle a été désignée présidente du premier tribunal administratif en Algérie, pour être élue en 2014 membre du tribunal administratif de la Ligue des Etats arabes.



L’Algérie à l’avant-garde de la défense des droits de l’homme



La création et l’installation désormais officielle du Conseil national des droits de l’homme constitue par ailleurs une opportunité pour rappeler et mettre en lumière les efforts colossaux entrepris jusque-là par l’Algérie dans ce domaine que beaucoup ont tendance à décrire comme un baromètre certifiant de l’ancrage de la démocratie et du respect des libertés individuelles et collectives.

Une brève rétrospective en la matière nous renseigne en effet que la question des droits de l’homme a toujours été au devant des préoccupations de l’Etat, y compris pendant ces années où le pays était confrontée à la montée d’un terrorisme barbare et meurtrier. L’avènement du pluralisme politique en Algérie consacré dans la Constitution de 1989 s’est caractérisé par un affranchissement des libertés qui s’est traduit, à l’échelle institutionnelle, par la création de tout un département ministériel consacré aux droits de l’homme, et ce, à un moment où le pays était marqué par un contexte d’Etat de siège instauré. Et l’importance accordée aux droits de l’homme n’a pas régressé depuis, d’un iota.

En atteste la mise en place en 1992 d’un Observatoire national des droits de l’homme, une institution jouissant d’une indépendance financière et administrative à la laquelle a succédé, depuis 2001, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH). C’est dire que l’installation depuis ce jeudi du CNDH constitue un saut qualitatif en matière de promotion des droits de l’homme en Algérie eu égard notamment aux prérogatives constitutionnelles dont il dispose. C’est dans cette optique que la présidente du CNDH a remercié le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance placée dans les membres de cette institution, remerciant par la même occasion les membres du Conseil pour leur confiance, indiquant que le fait d'être membre de ce Conseil est « une mission noble au service du pays et du citoyen ». Elle a affirmé que ce Conseil qui est venu « consacrer les réformes initiées par le Président de la République œuvrera à la promotion des droits de l'homme » à travers des actions sur le terrain, la formation continue des acteurs dans ce domaine et la proposition de promouvoir l'enseignement des droits de l'homme dans le milieu éducatif, universitaire et social. La prochaine réunion du Conseil sera consacrée à l'élection des présidents des six commissions permanentes de cette institution, a-t-elle précisé



Rezzag-Bara : « Une gouvernance plus participative et plus inclusive »



Sur un autre volet, le conseiller auprès de la présidence de la République, Kamel Rezzag-Bara, a indiqué jeudi dernier sur les ondes de la Radio nationale que la constitutionnalisation du CNDH permet d'exercer, aux côtés d'autres instances consultatives et exécutives, « une gouvernance plus participative et plus inclusive ». Rappelant que le Conseil est un organisme indépendant placé auprès du Président de la République en sa qualité de premier Magistrat du pays.

M. Rezzag-Bara a indiqué que c'est un organe indépendant qui a une autonomie complète sur le plan de l'exercice de ses prérogatives et de son fonctionnement. Il a expliqué que le CNDH a le droit d'auto-saisine et peut émettre, de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement ou du parlement, des avis et recommandations ainsi que des rapports sur les droits de l'homme. Il peut aussi examiner ou formuler des observations sur les projets des textes législatifs en liaison avec les droits de l'homme comme il peut faire des propositions pour les questions de ratification ou d'adhésion à des conventions internationales. M. Rezzag-Bara a ajouté que le CNDH a une prérogative « d'alerte précoce » et est considéré comme la « sentinelle » des pouvoirs publics en matière de respect des droits de l'homme. Le Conseil qui a un mandat de médiation, a aussi la prérogative de procéder à des investigations et visiter les lieux de détention, a-t-il ajouté. Le CNDH est aussi un organe consultatif car il doit transmettre aux autorités ses observations et constatations afin que le pouvoir exécutif et judiciaire prennent les mesures qui conviennent, a-t-il encore expliqué.

S'exprimant sur le dernier rapport du Département d'Etat américain sur les questions des droits de l'homme, notamment dans son chapitre sur l'Algérie, M. Rezzag-Bara a estimé que ce document est « mieux équilibré par rapport à celui de l'année dernière ».

« Ce rapport ne parle plus de violation, mais de cas précis, individuels et identifiés de limitation, de restriction et de dépassement », a-t-il relevé, précisant qu'« il n'y a pas d'exécution extrajudiciaire, d'arrestations arbitraires et de disparition en Algérie ».

L'autre aspect important dans ce rapport c'est qu'il considère la révision constitutionnel comme « un plus dans l'exercice participatif des principes démocratiques », a-t-il conclu. Rappelons par ailleurs que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, avait affirmé, lors d'une séance à l'Assemblée populaire nationale (APN), que la mise en place du CNDH et les principes qui le fondent consacrent « la forte volonté politique de l'Algérie de promouvoir les droits de l'homme ».



Des missions et des prérogatives élargies



Les derniers amendements constitutionnels introduisent, en effet, de nouvelles mesures qui consacrent, dans leur ensemble, les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, d'opinion et de rassemblement, les droits d'opposition politique, la liberté de manifester pacifiquement et la liberté du culte et de la pensée. Conformément à la loi, le CNDH « assure la mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière des droits de l'homme, détecte et entreprend des investigations sur les violations des droits de l'homme et les signale aux autorités compétentes, en émettant des avis et des propositions appropriés ». Il a également pour mission de visiter des lieux de détention et de garde à vue, ainsi que les structures destinées à l'accueil des personnes ayant des besoins spécifiques, et d'assurer, dans le cadre de son mandat, la médiation pour améliorer les relations entre les administrations publiques et le citoyen.

Le CNDH adresse au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport annuel relatif à la situation des droits de l'homme, tout comme il assure la diffusion de ce rapport et en informe l'opinion publique de son contenu.

Il contribue, par ailleurs, à l'élaboration des rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations unies et les institutions régionales et suit la mise en œuvre des observations et recommandations de celles-ci. Le CNDH est composé de 38 membres, sur la base du pluralisme institutionnel et sociologique : 4 choisis par le Président de la République, 2 par le président du Conseil de la nation et 2 par le président de l'APN. Les autres membres ont été choisis pour leur compétence avérée, leur probité, leur expertise et l'intérêt qu'ils portent aux droits de l'homme, parmi les représentants de la société civile, du mouvement associatif, des organisations professionnelles et syndicales.

Karim Aoudia



M. Rezzag-Bara, conseillER à la Présidence de la République :

« La pratique de la démocratie participative sera renforcée après les législatives »

Le conseiller à la Présidence de la République a indiqué, jeudi dernier, que les prochaines législatives du 4 mai permettront de « rationaliser » le paysage politique en donnant l'occasion aux partis politiques d'offrir aux citoyens des « choix clairs à travers les 3, 4 ou 5 tendances qui émergeront de ce rendez-vous électoral ».

M. Rezzag-Bara a souligné, par ailleurs, que les législatives devraient contribuer au « renforcement » de la pratique de la démocratie participative dans le pays. « La pratique de la démocratie participative sera renforcée après les législatives prochaines », a-t-il dit, relevant dans ce sens, que l'opposition aura la possibilité, dans le prochain parlement, "de saisir le Conseil constitutionnel ou demander l'ouverture d'un débat sur des questions de politique intérieure ou extérieure ».

M. Rezzag-Bara s'est dit, en outre, « très satisfait » de la participation de l'ensemble des tendances représentées par des partis politiques à ces élections.

K. A.