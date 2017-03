Infractions commerciales : 135 propositions de fermeture de locaux

Elles sont exactement 2.096 infractions commerciales, dont plus de 700 liées au défaut d’affichage des prix, relevées par les services de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger ; 463 autres infractions inhérentes aux produits comportant un risque alimentaire pour le consommateur, auxquelles s’ajoutent les contraventions de réglementation des prix, du commerce illégal, de la sécurité des produits, de la garantie du respect de la libre concurrence, et de l’assainissement du commerce extérieur. Dépêchés sur le terrain, les services concernés ont effectué 19 019 interventions, aboutissant sur 135 propositions de fermeture de locaux commerciaux en infraction vis-à-vis des lois et règlements régissant le secteur.

Afin d’assainir le secteur de ces pratiques frauduleuses, la direction du Commerce de la wilaya d’Alger a mis en place un programme pour le contrôle strict des commerçants, répartis à travers le territoire de la wilaya au cours de l’année 2017. Objectif : contrôler 206 010 commerçants d’ici la fin de l’année, avec une moyenne de plus de 17 000 commerçants par mois. Il est à noter que ces opérations de contrôle sont supervisées par des inspecteurs et agents de contrôle relevant de la direction, répartis en 374 équipes. Sur le plan national, le chiffre d’affaires dissimulé des transactions commerciales non facturées, mises à jour par les services du ministère du Commerce au

1er semestre 2016, est de 41,64 milliards DA (mds DA) contre 31,51 mds DA durant la même période de 2015, soit une hausse de 32%. Au titre du contrôle de la conformité des produits importés, il a été procédé, durant la même période, à l’examen de 50.968 dossiers d’importation pour une quantité de 14,83 millions de tonnes.

Une opération qui s’est soldée sur des refus d’admission sur le territoire national de 854 cargaisons pour une quantité de 58.400 tonnes représentant une valeur globale de 9,89 mds DA et 224 dossiers de poursuites judiciaires à l’encontre des importateurs défaillants. Pour ce qui est du bilan financier lié à l’activité de contrôle de la Direction du commerce de la Wilaya d’Alger au cours de la période sus-indiquée, la valeur de la marchandise saisie a été estimée à plus de 3 millions de DA, contre plus de 81 millions de DA pour les marchandises non facturées et près de 400 000 DA pour les infractions concernant la pratique de prix illégaux.

À ce sujet, on rappelle que les 4655 infractions liées aux pratiques commerciales illicites et à la répression des fraudes, recensées durant le mois de Ramadhan dernier, ont conduit, sur instruction du Wali, à la fermeture de 134 locaux.

En termes d’infrastructures, la wilaya d’Alger est composée de 78 marchés de détail, 46 marchés de proximité, ainsi que 4 zones d’activité, réparties à El-Djorf (Bab Ezzouar), El-Hamiz, Gué de Constantine et Jolie Vue, auquels s’ajoutent plus de 460 commerces, 59 abattoirs (dont 53 abattoirs pour viandes blanches) et un seul marché de gros des fruits et légumes.

Fouad Irnatene