Commerce extérieur : Accord Douanes - transitaires

La Direction générale des douanes (DGD) et l’Union nationale des transitaires et commissionnaires en douanes algériens (Untca) ont signé, jeudi à Alger, un protocole d’accord pour renforcer la concertation et la coordination entre elles pour certains aspects du commerce extérieur.

Cet accord, premier du genre entre les deux parties, a été signé par le Directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar, et le président de l’Untca, Djelloul Aouidette.

«Aujourd’hui, nous avons besoin de consolider la relation entre les douanes et l’activité de transit laquelle constitue un maillon fort de la chaîne logistique et un prolongement de la mission douanière sur le terrain, et de renforcer leurs efforts pour l’intérêt de l’économie nationale, notamment dans cette conjoncture difficile», a souligné M. Bentahar, lors de la cérémonie de signature. Selon lui, cette coopération est devenue impérative pour accompagner les nouvelles mutations de l’économie qui a connu une dynamique depuis ces dernières années. «Je pense que ce n’est plus un choix.

Nous avons besoin de s’organiser et de nous faire mutuellement confiance», a-t-il dit, en affirmant que les transitaires «sont interpellés au même titre que la DGD dans l’application des différentes mesures douanières», notamment le nouveau code des douanes entré en vigueur récemment. M. Bentahar a aussi insisté sur l’élargissement de la coopération, entre les deux parties, à la lutte contre la fraude pour une lutte efficace contre ce fléau qui gangrène l’économie nationale. De son côté, M. Aouidette a salué la signature de cet accord qui devrait permettre, selon lui, l’amélioration du service douanier et le renforcement des compétences professionnelles à travers des sessions de formation au profit des transitaires.

Concernant l’accord signé entre les douanes et l’Union des transitaires, il prévoit notamment les consultations, la concertation et l’échange d’informations entre la DGD et cette organisation professionnelle, ainsi que la formation dans l’objectif de consolider leurs efforts en matière de dédouanement des marchandises. Dans ce cadre, des rencontres périodiques seront organisées entre les deux parties au niveau local, régional et national, pour examiner l’ensemble des problèmes qui entravent l’activité logistique liée aux dédouanements, notamment. En outre, la DGD associera, désormais, l’Untca dans l’examen des projets de textes législatifs, réglementaires et des projets de circulaires et notes en relation avec la réglementation douanière et l’activité des commissionnaires en douane.

La DGD s’engage aussi à communiquer à l’Untca tout texte législatif ou réglementaire en relation avec l’importation ou l’exportation des marchandises, tandis que cette organisation professionnelle devra veiller, de son côté, à les porter à la connaissance des commissionnaires en douanes agréés adhérents. Regroupant quelques 300 transitaires et commissionnaires en douanes, l’Untca bénéficiera également de sessions de formation au profit de ses adhérents, en vue de renforcer leurs compétences, notamment en ce qui concerne le dédouanement automatique. De son côté, cette union devra adhérer, en vertu de cet accord, à l’action menée par la DGD pour lutter contre les dysfonctionnements qui entravent la bonne conduite des opérations de dédouanement.



Création d’un forum Douanes - entreprises



Par ailleurs, la DGD prévoit la création prochaine d’un espace permanent de concertation entre ses services et les entreprises sous forme d’un forum, a indiqué à l’APS M. Bentahar, en marge de la signature de cet accord avec les transitaires. «Nous sommes en train de préparer la création d’un forum Douanes-entreprises qui constituera une plateforme de partenariat entre les représentants des organisations patronales et économiques, et notre administration», précise-t-il. «À travers ce forum, la DGD aura un observatoire qui va suivre l’entreprise et ses préoccupations d’une manière continue», selon lui, en précisant que l’installation d’un tel forum s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ouverture de l’administration douanière à ses différents partenaires.