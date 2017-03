Grande commission mixte algéro-tunisienne : Renforcer la dynamique de coopération

Huit accords de coopération et mémorandums d’entente ont été signés. Le premier accord porte sur la coopération dans le domaine sécuritaire, qui a été signé par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, et son homologue tunisien, Hédi Majdoub. Le deuxième document paraphé est un mémorandum d’entente dans les domaines du contrôle de la qualité des marchandises et de la protection du consommateur, signé par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et le ministre tunisien de l’Industrie, M. Zied Ledhari. Les autres accords et mémorandums ont été signés par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre tunisien des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji. Il s’agit d’un mémorandum d’entente portant sur la création d’une commission culturelle mixte, et du programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine de l’emploi pour les années 2017 et 2018. M. Messahel et M. Bachtobji ont également signé le programme exécutif de coopération dans le domaine de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour les années 2017-2018, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports sur ces deux années également, et le programme de coopération dans le domaine des affaires religieuses sur la même période. L’autre document signé est un procès-verbal relatif à l’échange des instruments de ratification de la délimitation des frontières maritimes entre l’Algérie et la Tunisie.

M. Sellal et M. Chahed ont signé, pour leur part, le procès-verbal de la 21e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne.

M. Sellal reçu par le président de l’Assemblée des représentants du peuple…



Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été reçu par le président de l’Assemblée tunisienne des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur. La rencontre s’est déroulée au Palais du Bardo en présence des ministres qui l’accompagnaient.



… et rencontre avec notre communauté

l Le Président Abdelaziz Bouteflika « se porte bien »



Abdelmalek Sellal a rencontré des membres de la communauté nationale établie en Tunisie. Lors de cette rencontre, tenue à l’ambassade d’Algérie à Tunis, M. Sellal a transmis les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la communauté nationale soulignant les relations historiques et exceptionnelles existantes entre l’Algérie et la Tunisie. Il a également écouté les préoccupations des membres de la communauté nationale. La rencontre s’est déroulée en présence des ministres, membres de la délégation.

M. Abdelmalek Sellal a indiqué que « Le Président de la République se porte bien et vous transmet ses salutations », a affirmé M. Sellal qui répondait à la question d’un journaliste. APS