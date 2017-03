SIDI-BEL-ABBES : Hommage aux combattantes de la région

Un hommage a été rendu à des moudjahidate de la région à l’image de Tayeb Brahim Fatiha et Dani El Kebir Saadia et aux autres

résistantes, notamment les enseignantes assassinées de Sfisef . En Honneur à la femme tel était le slogan de cette journée marquée

également par l’organisation d’une imposante rencontre au niveau de la wilaya pour passer en revue les étapes d’émancipation de la femme, les acquis remportés ,notamment la consécration de ses droits politiques à la faveur de la nouvelle constitution et de la volonté politique du Président de la République .Apres la lecture de la lettre de la secrétaire générale de l’UNFA par la représentent locale, la députée Djilli Nacera qui s’est focalisée sur l’action de la femme

Belabbesienne et les traditions de militantisme de l’élément féminin

ancrées dans la région ,le wali avait pris la parole pour faire une rétrospective sur les avancées réalisées .L’autre fait saillant de cette journée concerne la manifestation

organisée pour la première fois dans la localité de Boukanefis par l’union communale de l’UNFA et consacrée à la contribution de la femme de l’Algérie profonde au développement du pays et à la consolidation des fondements de la paix et de la stabilité.

A BELLAHA