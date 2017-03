Oran : De grandes avancées

Le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a présidé une cérémonie en l’honneur des femmes représentant les différentes institutions et corps ainsi que la société civile, des wilayas de l’Ouest, en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et du wali d’Oran.

Dans son allocution lue par une commissaire de police, le DGSN a mis en exergue la grande avancée réalisée par la femme algérienne dans tous les domaines à travers, notamment, les missions pleinement assumées au service de son pays.

Le premier responsable de la sûreté nationale a salué la place privilégiée et hautement méritée qu’occupe la femme algérienne au sein des rangs de la police « La policière a contribué, ces dernières années, efficacement sur le terrain au développement et au haut niveau atteint par notre corps sur le plan international ».

Amel Saher