SéTIF : L’hommage des femmes au Président

Les festivités auront été marquées 3 jours durant, du 5 au 8 de ce mois, par cet imposant Salon régional de la femme artisane, venue de plusieurs wilayas pour montrer des potentialités extraordinaires sur bien des segments, mais aussi leur disponibilité à se former davantage.

Des festivités qui ont aussi gagné les espaces de la maison de la culture Houari-Boumediène où un Salon de la femme créative a été organisé par l’UNFA. Le wali Nacer Maskri a exprimé ses félicitations à toutes les femmes qui ont saisi cette opportunité pour rendre hommage au Président et dire les avancées de la femmes algérienne au titre des réformes initiées par le Chef de l’Etat.

Ce même climat de joie prévalait dans les salons de la wilaya où Nacer Maskri à reçu et honoré à cette occasion les femmes fonctionnaires, leur exprimant par la même ses félicitations et leur souhaitant plein succès dans leur carrière.

Au siège de Radio Sétif, les journalistes et animatrices étaient également conviées à une réception donnée par leur syndicat en présence du directeur Ahmed Hamache.

Les éléments féminins honorés

Pour ne pas faillir à la tradition qui a toujours marqué un tel événement, les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont organisé une cérémonie hier à l’Ecole de la brigade mobile de police judiciaire à l’issue de laquelle ont été honorées plusieurs cadres et agents de police, de même que des femmes œuvrant dans l’administration et différents organes de cette institution.

Cette cérémonie marquée par la présence du wali, du président de l’APW, et de l’ensemble des autorités civiles et militaires a permis au contrôleur de police, chef de sûreté de wilaya Akhrib Mohamed de rendre un vibrant hommage à toutes les composantes de ce corps pour les efforts déployés. Il procédera ensuite à la lecture du message adressé à cette occasion par le général major Abdelghani Hamel.

Intervenant à son tour Nacer Maskri saisira cette opportunité pour exprimer ses félicitations à toutes les composantes, cadres féminins, agents de police et fonctionnaires relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif.

F. Zoghbi