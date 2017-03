Grève des étudiants en pharmacie et médecine dentaire : Le ministère de tutelle met en garde contre l’année blanche !

Le spectre de l’année blanche plane telle une épée de Damoclès sur la tête des étudiants en pharmacie et médecine dentaire. Une menace désormais réelle, a affirmé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s’en remet au « bon sens » des étudiants pour qu’ils mettent fin à la grève qu’ils observent depuis plus de trois mois dans l’ensemble des universités du pays.

Selon un communiqué de presse, que le département de Hadjar a rendu public à l’issue de la réunion de ce jeudi une réunion qui s’est tenue entre les doyens des facultés des sciences médicales avec le secrétaire général du ministère, un appel a été lancé en direction des grévistes pour faire preuve de « sagesse », afin de faire prévaloir leur « intérêt général » et, par ricochet, à reprendre les cours dans les « plus brefs » délais afin de « sauver » l'année universitaire.

D’autant que le boycott des amphis et autres laboratoires a pris une autre tournure en se transformant en grève de la faim pour certains étudiants en médecine dentaire.

Assurant que toutes les revendications des étudiants ont été prises en charge, chose que ces derniers réfutent catégoriquement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met en garde donc contre les conséquences de cet entêtement et considère qu’il est nécessaire « d'accélérer » la relance des commissions pédagogiques pour les deux branches en vue de l'élaboration d'un « programme de rattrapage » des cours si on veut éviter l’année blanche. « Après présentation par les recteurs des facultés, de la situation qui prévaut au niveau des départements de Pharmacie et de Médecine dentaire, il en ressort que le taux de suivi de la grève est mitigé d'une faculté à l'autre, d'une spécialité à l'autre et d'une année à l'autre », lit-on dans le communiqué qui avertit que dans l'impossibilité d'assurer un rattrapage des cours pour les années concernées, les commissions pédagogiques pourraient annoncer une année blanche.

Le département de Hadjar notera par ailleurs qu’un calendrier sera arrêté d’ici peu pour la prise en charge des revendications en question et ce, conformément à la feuille de route et aux mécanismes convenus avec les représentants des étudiants des deux filières, à l'issue de la série de rencontres tenues avec les représentants du ministère.

Il faut rappeler qu’en termes de revendications des grévistes, les étudiants en médecine et chirurgie-dentaire exigent notamment la révision de la réforme des études en pharmacie, la création de nouvelles spécialités telles que la pharmacie industrielle et la pharmacie clinique, la régulation du flux (diminution du nombre de places pédagogiques) ou, encore la création du statut de pharmacien assistant et l'obligation, pour les pharmacies de recruter les diplômés.

Figure aussi dans la plate-forme de revendications, le passage du 13e au 16e échelon dans la grille des salaires de la Fonction publique, un point qui « dépasse les prérogatives » du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné son secrétaire général. Pour Mohamed Salah Seddiki, l’année blanche envisagée s’apparente à une décision « pédagogique », plutôt « qu’administrative ». Il précise que si année blanche il y a, l’annonce sera faite par la commission pédagogique, seul organe habilité à se prononcer sur la question, après évaluation de la situation.

Cependant, le SG du ministère préfère se montrer confiant en révélant que les rapports élaborés à ce jour confirment une reprise « totale » des cours dans certaines facultés alors qu'elle reste « partielle » dans d'autres, selon les spécialités et l'année d'études. « En tout cas, toutes les revendications pédagogiques et professionnelles des grévistes ont été prises en charge. Les représentants des étudiants en pharmacie et chirurgie-dentaire ont été mêmes reçus aux ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et surtout par le Premier ministre qui s'est engagé à prendre en charge leurs revendications.

Ce qui dénote de la volonté du gouvernement à trouver à ce problème une issue favorable qui ne lèse aucune partie », a-t-il expliqué aux journalistes, soulignant au passage que les portes du dialogue demeureront « grand ouvertes ».

S. A. M.