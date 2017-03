Formation professionnelle : Plus de 12.000 femmes au foyer formées en 2016

«Les établissements de formation sont ouverts à toutes les femmes sans exception, même celles n'ayant aucun niveau d'instruction », a affirmé le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, qui a souligné, le rôle de la femme dans la promotion et le développement des différents secteurs d’activité, notamment celui de la formation professionnelle.

S’exprimant à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’institut national de la formation professionnelle en l’honneur des femmes du secteur, le ministre s’est félicité du taux important des femmes qui suivent une formation au niveau des établissements relevant du secteur. Un taux qui dépasse les 54% du nombre global des stagiaires. Selon lui plus de 300.000 femmes sont inscrites durant l’année en cours, sur un total de près de 600.000 apprentis stagiaires. Le ministre a tenu à rappeler dans le même ordre d’idées, que la politique du secteur visant à former les femmes aux foyers, a permis la formation quelque 12.500 femmes en 2016.

Abordant les différentes mesures prises par l'Etat en matière de formation et d'accompagnement en faveur de la femme au foyer, M. Mebarki a précisé que « les établissements de formation sont ouverts à toutes les femmes sans exception, même celles n'ayant aucun niveau d'instruction ».

Des mécanismes d'emploi visant à faciliter l'insertion professionnelle de cette frange de la société ont également été mis en place.

Par ailleurs, pour favoriser l'accès de la femme rurale aux programmes de formation professionnelle, le ministre a affirmé que son département avait ouvert des unités déléguées dans les régions rurales et isolées.

La cérémonie faut-il le souligner, a été marquée par une exposition des produits fabriqués par des femmes au niveau des différents centres de formation à travers le pays.

Le ministre a remis à l’occasion des distinctions en l’honneur des femmes qui ont servi le secteur durant de longues années, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

Salima Ettouahria